Jugendhilfe Bereitschaftspflegeeltern für Kinder gesucht

Alb-Donau-Kreis / SWP

Das Landratsamt Alb-Donau sucht mit dem Pflegekinderdienst so genannte Bereitschaftspflegeeltern, die bereit sind, kurzfristig Kinder aus dem Kreisgebiet aufzunehmen und zu betreuen. Wie aus einer Mitteilung des Landratsamts hervorgeht, handelt es sich dabei um Zeiträume von wenigen Tagen bis höchsten 28 Tage für Kinder, deren Versorgung in der eigenen Familie nicht mehr gewährleistet ist oder die sich in einer Gefährdungssituation befinden. Ziel sei zunächst sicher zu stellen, dass Versorgung, Schutz und Zuwendung sowie emotionale Ansprache erfolgt.

Interessierte sollten flexibel und belastbar sein, auch sollten Erziehungserfahrungen vorliegen, eine pädagogische Ausbildung ist von Vorteil. Das Landratsamt bietet Interessierten eine Vorbereitung durch den Pflegekinderdienst, der Aufwand wird mit einem erhöhten Pflegegeld vergütet. Infos bei Andrea Johnson, Telefon (0731) 185 4420.