Wir sind nicht in den Untergrund verschwunden, sondern sind kreativ geworden“, sagt Andreas Steudle, der Präsident des Lions-Club Munderkingen/Ehingen. Das Club-Jahr ist Corona-bedingt nicht wie geplant gelaufen. Die beiden großen Aktionen, das Ehinger Entenrennen auf der Schmiech und der Weihnachtsmarkt in Munderkingen, mussten abgesagt werden. Folglich ist auch der Reingewinn von etwa 23 000 Euro, der jedes Jahr den örtlichen Einrichtungen zugute kam, auf der Strecke geblieben.

Bank spendet trotzdem

„Das Entenrennen brachte uns jedes Jahr etwa 8000 Euro an Spendengeldern, und der Weihnachtsmarkt lag bei 15 000 Euro“, erläutert Joachim Hauser, Vorsitzender des Lions-Fördervereins. Dieses Geld floss in soziale Einrichtungen wie die Hospizgruppe, den Ehinger Tafelladen, den Munderkinger Dionysius-Teller, in die Aktion „Bürger für Bürger“ und in ein Straßenkinderprojekt in Bukarest. Die Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß hat trotz Absage der Aktionen einen Spendenscheck über 1200 Euro an den Club überreicht.

Maultaschen für guten Zweck

In den vergangenen Monaten haben sich Hauser, der Sekretär Kevin Wiest und Lothar Huber als Presseverantwortlicher überlegt, wie man den Ausfall der Traditionsveranstaltungen kompensieren könnte. Der Gastronom Andreas Steudle und sein Team warfen die Nudelmaschine im Restaurant „Paulas Alb“ (vormals Adler) an und heizten die Kochtöpfe hoch. Entstanden sind Fleisch-Maultaschen und vegetarische Maultaschen, die der Lions Club für den guten Zweck verkaufen wird.

Verkauf auf dem Wochenmarkt

Start ist am Freitag von 7.30 bis 12 Uhr auf dem Munderkinger Wochenmarkt. Die Fortsetzung folgt am Samstag zur gleichen Zeit auf dem Ehinger Wochenmarkt. „Wir haben uns gefreut, dass die Zusammenarbeit mit beiden Städten so reibungslos funktioniert hat“, sagt Wiest.

Wohnmobil und Designer-Sessel

Der Lions-Club Munderkingen/Ehingen versteigert auf der Internetseite www.los.lcme.de attraktive Gewinne. Die Seite startet zwar erst nächste Woche, doch schon jetzt können sich die Interessenten über Ballonfahrten, einen E-Roller, einen Designer-Sessel, eine handgeschnitzte Weihnachtskrippe oder auch ein Wohnmobil für zwei Tage einschließlich der Endreinigung freuen.

Gut angelaufen

Jedes Objekt wird jeweils zwei Tage zur Versteigerung zur Verfügung stehen. „Wir hoffen auf 3000 bis 4000 Euro Erlös“, sagt Hauser. Sehr gut angelaufen ist bereits der Maultaschenverkauf. „Wir haben jetzt schon 3500 Maultaschen verkauft“, berichtet Andreas Steudle.