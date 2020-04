Mehr als 20 „Ostertüten“ standen am Gründonnerstag im evangelischen Gemeindezentrum am Ehinger Wenzelstein zur Abholung bereit. Gefüllt waren diese mit einem Vorrat an Lebensmitteln für die folgenden Osterfeiertage, etwa mit Backwaren, Obst, Gemüse, Nudeln, Süßigkeiten und jeweils einer R...