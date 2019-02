Fasnet Beim Zunftball rauchen die Colts

Munderkingen / Maria Bloching

Seit mehr als 20 Jahren kann die Trommgesellenzunft für die Gestaltung der Plakate für den Zunftball auf den Munderkinger Künstler Hans-Jürgen Knupfer zurückgreifen, der jedes Jahr passend zum Motto einen neuen Entwurf macht. „Es gelingt ihm immer wieder, uns alle zu überraschen“, sagt Claudia Brunner und erzählt, dass diese Plakate mittlerweile als Sammelobjekte begehrt sind. Sie werden in den Geschäften ausgehängt, aber viele Munderkinger haben sich bereits im Vorfeld wieder Plakate reservieren lassen, um sie dann zuhause einzurahmen.

Drei rauchende Colts sind diesmal darauf abgebildet. Den aufsteigenden Rauch hat Knupfer mit bunter Spritztechnik dargestellt und dann die Buchstaben drumrum gesetzt. Das Kunstwerk wurde abfotografiert und in die Druckerei gegeben, 100 Exemplare sind auf diese Weise entstanden. Jetzt wird damit für den Zunftball geworben, der am 2. März in der Donauhalle stattfindet. „Jedes Jahr ist es eine Herausforderung, diese in die Jahre gekommene Halle themengerecht auszuschmücken“, sagt Carmen Klein, die lange für die Organisation des Zunftballs verantwortlich war, jetzt aber die Durchführung in die Hände von Florian Schaible übergeben hat. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass sich die Halle mit Saloon, Planwagen, großen Kakteen und Westernbar in eine originelle Westernstadt verwandelt.

350 Plätze stehen für Besucher zur Verfügung, sie werden in zwei Kategorien eingeteilt. In der „Cowboy-Kategorie“ gibt es kein Essen, in der „Sheriff-Kategorie“ auf den vorderen Plätzen wird Westernschaschlik serviert. Rund 100 Akteure von verschiedenen Munderkinger Vereinen haben ein zweieinhalbstündiges Programm zusammengestellt und sorgen mit Tänzen, Gesangs- und Wortbeiträgen, Akrobatik und Sketchen für Unterhaltung. „Wir legen keinen Wert auf Professionalität, sondern vor allem auf Originalität. Vieles geschieht spontan, außerdem soll noch genügend Zeit und Raum bleiben zum Schwätzen, Tanzen und Feiern“, sagt Claudia Brunner.

Stefan Nadler alias DJ Sneaky trägt mit seiner Musik zur Stimmung bei und auch der Narrenrat wird mit einer Vorführung zu sehen sein. „In diesem Jahr haben wir sogar unter professioneller Anleitung geübt“, sagt Brunner und lacht. Alle teilnehmenden Gruppen hätten sich intensiv und auf verschiedene Weise mit dem vorgegebenen Thema auseinandergesetzt und ihre Musikauswahl vorab zugesandt: „So können wir vermeiden, dass ein Lied doppelt im Programm auftaucht“. Erfahrungsgemäß sind die Karten rasch ausverkauft. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 16. Februar, um 8.30 Uhr im Schuhhaus Müller.

Info Der Zunftball findet am 2. März in der Donauhalle statt. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, Essen wird um 19 Uhr serviert. Das Programm startet um 20 Uhr. Sheriff-Karten kosten für Erwachsene 16 Euro, Kinder und Jugendliche 14 Euro. Cowboy-Karten kosten 9 und 7 Euro.