Turnier Beim Stockschießen fehlt diesmal das Eis

Munderkingen / MARIA BLOCHING

Zackig sausten die Stockkörper über die Pflastersteine, die im Zelt die Eisbahnen ersetzten. Denn Eis gibt es eben nur, wenn es entsprechend kalt ist und leider wies das Thermometer am Sonntag Plus-Temperaturen auf. „Auf Eis geht es natürlich besser, weil die Spielbahnen dann nicht über die ganze Länge die gleiche Oberfläche aufweisen. Aber zur Not tut’s auch das“, war von den Teilnehmern zu hören. Mit dem Eisstockschießen auf Pflaster haben sie Erfahrung, schließlich ist das die einzige Gelegenheit für die Akteure, auch im Sommer ihrem Sport nachzugehen.

Ziel: Jugendliche begeistern

Eisstockschießen hat Tradition in Munderkingen. Der Eissport-Abteilung des VfL Munderkingen, die im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat, gehören rund 60 Mitglieder an, eine Mannschaft spielt sogar in der ersten Bundesliga Südwest. Um Jugendliche für diesen Sport zu begeistern, wird jeden Dienstagnachmittag eine AG in der Realschule angeboten. „Leider sind die sieben Jugendlichen noch nicht ganz so weit, um an diesem Turnier teilzunehmen. Aber ich hoffe, dass sie im Sommer beim Vereinsturnier an den Start gehen können“, meinte Harald Ertle, der die Arbeitsgemeinschaft leitet.

So kamen beim Dreikönigsturnier lediglich vier Mannschaften aus 16 Teilnehmern zustande, allesamt traten die Mannschaften gegeneinander in zwei Runden an, so dass insgesamt sechs zum Teil spannende Spiele ausgetragen wurden. Jedes ging über sechs Kehren, eine Kehre stellte eine Länge der Bahn dar. Ziel war, den Eisstock so nah wie möglich an die Daube heranzubringen.

Gekämpft wurde um den Wanderpokal als ersten Preis, Platz zwei wurde mit einem Werkzeugset und Platz drei mit einem Bitkasten belohnt. Gewonnen hat die Mannschaft mit Eike Brüntjen, Michael Lehmann, Felix Brüntjen und Franz Schrodi vor dem Team mit Erich Herter, Tobias Spindler, Thomas Liebmann und Harald Böhm. Auf Platz drei kamen Günter Zagst, Michael Wald, Karl-Heinz Dicknöther und Stefan Rath.