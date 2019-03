Fasnet Beim Ball der Vereine das Dorfgeschen besungen

Justingen / LOTHAR SOBKOWIAK

Nur mit Hemd und langer Unterhose gekleidet wollte Horst Braun beim Ball der Vereine am Samstag im Justinger Gemeindehaus nicht auftreten. Kurz darauf kündigte Braun, nun als Zirkusdirektor, ein vielseitiges Programm an. Das Motto „JSDS – Justingen sucht den Superstar“ wurde von Braun kurzerhand umgeschrieben in „JSDSFM – Justingen sucht den Super-Fasnetsmoderator“, den das Publikum ja schon seit Jahren gefunden hat. Wobei Braun den Job, bis er 80 wird, noch weitermachen werde.

Mit Michael Eck wurde unter Begleitung von Braun am Keyboard das Justinger Dorfgeschehen unter die Lupe genommen. Bekannte Lieder wie „Es gibt kein Bier auf Hawaii“ hatten die Kirchenchörler in „Es gibt kein Bier am Wenzelstein“ umbenannt – eine Persiflage auf die Fußballer. Nicht „Der Papa...“, sondern „Der Rainer wird’s schon richten“ galt dem neuen Ortsvorsteher Reiner Knoche in Bezug auf das geplante Baugebiet zwischen Kirche und Friedhof. Auch der Hit „Cordula Grün“ von Josh durfte nicht fehlen. Der Maderator hat sich dabei selber auf die Schippe genommen, der sein Häusle vergangenen Sommer mit viel Geduld und Beharrlichkeit „ragschtricha hot“. Die „Rittersleut, ja so warn’s“ bezog sich auf eine Nachricht, „im Adler isch ma s’letsch mol gsessa, jetzt müss mer älle Pizza essa“.

Nach einer Musikeinlage von Matthias Leichtle alias DJ Matze ging es weiter mit Ralf Lang, der seine Fußball-Models ankündigte, um ihre Unisex-Kostüme wie gelber Sack, Wäschesack, fauler Sack oder alter Sack vom Publikum prämieren zu lassen. Auch die drei Mädels und drei Jungs von der Landjugend begeisterten mit einem Gesangs-Potpourri ohne Playback. Mit „Hau da Lada an’s Tischeck g’schlaga, mei Bemberle duat weh“ nach der Melodie „The Lions Sleeps Tonight“ verschaffte sich einer der Sänger einen schmerzhaften Abgang. Die Florianjünger zeigten in rosa Röckchen akrobatisches Ballballett. Mit den Motorradfreunden wollte das zweieinhalbstündige Programm noch nicht zu Ende gehen. In Justingen sollte ein Benzinfahrverbot eingeführt werden, sagte Braun. Die vier Motorradradler boten deshalb nach dem Lied „Wenn die Glocken hell erklingen“ ihren Protest dagegen mit Kochlöffel und Pfanne unter dem Lodenmantel.

Horst Braun bedankte sich bei Akteuren, Helfern und Publikum und lud die rund 130 Gäste an die Bar und auf die Tanzfläche ein.