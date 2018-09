Hilfe Beifall für Jugend

Untermarchtal / HERMANN ILLENBERGER

Zum ersten Mal hat die im Vorjahr gegründete Jugendfeuerwehr Untermarchtal eine größere Übung absolviert. Zwölf Jugendliche bildet die Wehr momentan aus, erklärte Kommandant Wolfgang Merkle bei der Begrüßung. Weitere Jugendliche werden in Kürze aufgenommen. Aktive Wehrmänner sind es derzeit 35. Ein halbes Dutzend hat die Jugendlichen bei der Übung unterstützt. Gruppenführer Jens Rapp hat die Übung am Mikrofon für die vielen Zuschauer kommentiert.

Angenommen wurde ein Brand am Info-Zentrum, dem früheren Bahnhof. Unter der Leitung von Ausbilder Joachim Maurer zeigte der Nachwuchs, was er gelernt hatte, und löschte mit Wasser aus drei Stahlrohren. Auch die Bergung und Versorgung eines verletzten Jugendlichen gehörte zur Übung. Jeweils zwei Jugendliche waren an den drei Strahlrohren und strahlten übers ganze Gesicht ob ihres Erfolges bei der Übung. Und sie erhielten am Ende Beifall der Zuschauer – und ein großes Lob vom Kommandanten Merkle.