Konzert Bei Stubenmusik klingt Weihnachten nach

Rottenacker / Maria Bloching

Es war eine ganz besondere Stimmung, die sich am Sonntagabend unter den zahlreichen Konzertbesuchern in der evangelischen Kirche in Rottenacker verbreitet hat. Die Weihungstaler Stubenmusik aus Ulm und Umgebung zog – gekleidet in alpenländische Trachten – mit Zither, Hackbrett, Gitarre, Flöten und mehrstimmigem Gesang das Publikum in ihren Bann und versprühte noch einmal einen weihnachtlichen Charme, der zu Herzen ging.

Instrumental- und Vokalmusik verwoben sich zu einem kunstvollen und besinnlichen Werk und verabschiedeten die Weihnachtszeit mit berührenden Liedern. Sanfte, zurückhaltende Töne und warmer, klarer Gesangs-Vierklang verschmolzen miteinander, unaufgeregte Harfenklänge fluteten das Kirchenschiff, während das klare Timbre der Stimmen wunderbare Melodien verbreitete. Sie berichteten musikalisch von der Geburt Jesu und vom friedlichen Weihnachtszauber, sie stimmten ein Halleluja, ein Amen und ein Ave der Berge an.

Nicht fehlen durfte im Programm, das auch anrührende Geschichten umfasste, Lieder wie „Stille Nacht“ und „Von guten Mächten“. Auch saubere Jodler klangen dank der klaren Stimme von Lihong Zhang durchs Kirchenschiff. Geleitet wird die musikalische Gruppe von Antonia Häussler, sie hat 2006 das 13-köpfige Ensemble gegründet. Rund 30 Auftritte bestreitet es pro Jahr, besonders zur Adventszeit ist Weihungstaler Stubenmusik beim Publikum gefragt. Den Akteuren gelang es, ihre Zuhörer zu berühren und sie versprühten einen Hauch von Verzauberung. Hier bedurfte es keines großen Chores oder Orchesters, die Saitenvirtuosen mit den drei Sängerinnen und dem einen Sänger erzeugten eine erstaunlich dichte Atmosphäre. Die begeisterten und ergriffenen Zuhörer kamen deshalb auch dem Aufruf zur Spende für die Kirchenrenovierung gerne nach.