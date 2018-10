Prozess Bei Feier Kollege grundlos verprügelt

Ehingen / Jana Zahner

Am Amtsgericht in Ehingen ist gestern wegen gefährlicher Körperverletzung verhandelt worden. Auf der Anklagebank saß ein 34-jähriger Monteur aus Ehingen. Am Rande einer Feier anlässlich des letzten Arbeitstages vor den Betriebsferien in einer Ehinger Gaststätte soll er am 28. Juni 2017 gegen 17.30 Uhr einem Kollegen ein Glas ins Gesicht geworfen und ihn mehrfach mit der Faust geschlagen haben. Dabei brach dem Geschädigten, der als Nebenkläger auftrat, ein Schneidezahn ab. Zudem soll der Angeklagte einen Stuhl nach ihm geworfen haben. Als das Opfer das Wurfgeschoss abwehren wollte, verletzte es sich am Daumen.

Longdrink zum Beruhigen

Wie mehrere Zeugen übereinstimmend vor Gericht aussagten, habe der Angeklagte vor dem Angriff bereits Streit mit mehreren anderen in der Gaststätte gehabt. Besonders ein Kollege hätte den Angeklagten massiv beleidigt, bis ihn ein um Schlichtung bemühter Zeuge nach Hause geschickt habe. Den erbosten Monteur habe man mit einer „Jacky Cola zum Runterkommen“ nach draußen gesetzt. Dort sei der Angeklagte kurz eingenickt. Nach dem Aufwachen habe er ohne Vorwarnung einen Kollegen, der zufällig in der Nähe stand, plötzlich angegriffen. Mehrere Zeugen vermuteten, dass der Angeklagte das Opfer mit dem Kollegen verwechselt habe, der ihn zuvor provoziert hatte.

Vor Gericht gab der Angeklagte an, sich aufgrund seines Alkoholkonsums an jenem Tag weder an den Anlass, noch an die Tat erinnern zu können. „Aus Freude über die bevorstehenden Ferien“ habe man den ganzen Tag zusammen „kreuz und quer“ Bier und Schnaps getrunken. Mit dem verletzten Kollegen habe er sich immer gut verstanden; ihm tue der Vorfall sehr leid, beteuerte er. Dem Geschädigten hat er ein Schmerzensgeld von 1300 Euro und ein Entschuldigungsschreiben zukommen lassen.

Schuldfähigkeit bleibt unklar

Richter Wolfgang Lampa konnte sich wenig Reim auf die Attacke machen. Besonders die Schuldfähigkeit des Angeklagten, der zur Tatzeit rund 2,2 Promille hatte, könne seiner Ansicht nach noch nicht hinreichend bewertet werden. Lampa entschied, einen medizinischen Sachverständigen zu beauftragen. Außerdem will er noch eine Zeugin hören, die unmittelbar nach dem Vorfall mit dem Angeklagten gesprochen hatte. Die Verhandlung wurde daher vertagt.