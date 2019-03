Bei der Musikkapelle Obermarchtal hat sich fast der komplette Vorstand zur Wiederwahl gestellt, und beim Förderverein gibt es überhaupt keine Veränderung. Ihm stehen auch weiterhin Matthias Born und Philipp Tress als erster und zweiter Vorsitzender, Silke Falch als Schriftführerin, Carmen Holder als Kassiererin sowie Florian Schmid und Simone Gröber als Beisitzer vor. 196 fördernde Mitglieder unterstützen die Musikkapelle, im vergangenen Jahr mit 4500 Euro: „Ohne diese Zuwendungen wäre ein wirtschaftliches Überleben nicht möglich“, sagte Tonja Gaupp, Vorsitzende für Organisation und Verwaltung, und nannte die fördernden Mitglieder das Fundament des Musikvereins.

Gaupp sprach von einem „abwechslungsreichen und arbeitsintensiven Jahr“ und bezeichnete die Zusammenarbeit an der Spitze mit den beiden anderen Vorsitzenden Matthias Striegel (Orchesterbetrieb) und Fabian Tress (Festbetrieb) als sehr gut und eingespielt. 57 aktive Mitglieder über 18 und 39 Mitglieder unter 18 gehören der Musikkapelle an, das Durchschnittsalter liegt bei 24 Jahren.

Rund 25 Auftritte wurden laut Matthias Striegel im vergangenen Jahr bestritten: bei der Fasnet, der Bürgermeisterwahl samt Amtseinsetzung von Bürgermeister Martin Krämer, bei kirchlichen Anlässen und auch beim Kreismusikfest in Kirchen mit Wertungsspiel. Mit dem Ergebnis 83,3 Punkte „sehr gut“ sei man allerdings nicht zufrieden gewesen. „Ein höherer Probenbesuch hätte uns besser abschneiden lassen“, meinte Striegel und forderte dazu auf, die Proben besser zu besuchen. Mit einer Beteiligung von 73 Prozent lasse sich der Verein nur schlecht weiterentwickeln. Heike Fischer (Flügelhorn) fehlte nur drei Mal und war mit 96 Prozent Beste bei den Probenbesuchen, gefolgt von Sandra Fischer (Horn) mit 93,2 und Fabian Tress (Schlagzeug) mit 92 Prozent. Sie wurden mit einem Gutschein belohnt.

Auch für Dirigentin Vera Renz stehen bessere Probenbesuche ganz oben auf der Wunschliste. Sie selbst hat die C3-Prüfung erfolgreich absolviert und sieht sich nun „auf dem Weg zur professionellen Amateurorchesterleiterin“. Zu den Höhepunkten 2018 zählten neben der alle drei Jahre stattfindenden Konzertreise nach Freiburg auch das Jahreskonzert im November, die Matinee am zweiten Weihnachtsfeiertag und das Peter-und-Paul-Fest, das vom 28. bis 30. Juni in diesem Jahr zum 100. Mal stattfinden wird. 2018 war das Heimatfest nach Angaben von Fabian Tress „eines der erfolgreichsten der letzten Jahre“; der Gewinn von mehr als 9000 Euro wurde zum Großteil in Noten, in die Jugendarbeit und in neue Uniformen investiert.

Wiedergewählt wurden die drei Vorsitzenden Tonja Gaupp, Matthias Striegel und Fabian Tress sowie Silke Falch (Schriftführerin), Carmen Holder (Kassiererin) und als aktive Beisitzer Barbara Tress und Lena Maikler. Für Bettina Schleicher, die nach 30 Jahren ausschied und dafür die goldene Ehrennadel des Blasmusikverbandes erhielt, wurde Steffen Sölch in die Vorstandschaft gewählt. Fördernde Beisitzer sind wie bisher Gerold Schädler und Karl Dreher, Katja Angele sitzt künftig für den nach 18 Jahren ausscheidenden Hans Gröber im Ausschuss. Simone Gröber ersetzt die bisherige Jugendleiterin Katharina Tress, Jugendsprecher sind Pia Schleicher und Julia Sölch, Jugend-Beisitzer Jan Maikler und Michael Hirschle. Bestätigt wurden Siegfried Hirschle als Instrumentenwart, Sandra Fischer als Notenwart, Manfred Born als EDV-Beauftragter und Karl Dreher sowie Georg Fuchs als Kassenprüfer.