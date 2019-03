Gemeinderat Befreiung erteilt

Hausen am Bussen / swp

Der geplante Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage hat im Gemeinderat von Hausen zu einer längeren Debatte geführt. Wie Bürgermeister Hans Rieger berichtet, war das Gremium „nach intensiver Beratung und Abwägung“ bereit, den beantragten Befreiungen von den Festsetzungen im Bebauungsplan „Halde II“ zuzustimmen. Dazu habe auch das Modell beigetragen, das deutlich gemacht habe, wie das Bauwerk in die Landschaft und auf den Bauplatz passt. Zudem seien in diesem Baugebiet schon früher entsprechende Befreiungen erteilt worden. Konkret ging es um die Absenkung der Erdgeschossfußbodenhöhe, um ein begrüntes Flachdach für die Garage, um die Farbe der Dachziegel und um ein kleines Gerätehaus, das als Nebenanlage an der Grundstücksgrenze errichtet werden soll, was außerhalb der Baugrenze liegt.

Den Gemeindewahlausschuss für die Europawahl und die Kommunalwahlen am 26. Mai wird Bürgermeister Rieger leiten. Als Beisitzer dabei ist auch Gemeinderat Stefan Burgmaier, der angekündigt hat, nach 20 Jahren nicht wieder zu kandidieren. Alle anderen sieben Mitglieder des Gemeinderats werden wieder kandidieren.

Bei den Bekanntgaben informierte Rieger das Gremium darüber, dass sich die Stromkosten bei der Straßenbeleuchtung durch die Umstellung auf LED fast halbiert haben. Lagen sie im Jahr 2016 noch bei 2346,02 Euro und 2017 bei 1983,08 Euro, so musste Hausen im Jahr 2018 nur noch 1239,96 Euro bezahlen.

Die aktuelle Geschwindigkeitsmessung in Hausen hat ergeben, dass 87,5 Prozent der Verkehrsteilnehmer innerhalb der Ortschaft mit Tempo 60 und schneller unterwegs waren.