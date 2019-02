Ehrung Auszeichnung für Ehinger Museum

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Das Ehinger Museum kann sich mit einer neuen Plakette schmücken. Zusammen mit dem Museum in Leutkirch wurde es als „Vorbildliches Heimatmuseum“ ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde im Bürgerhaus Oberschaffnei erhielten die Preisträger die Urkunden und Plaketten überreicht. Zudem würdigte Prof. Dr. Christel Köhle-Hezinger als Juryvorsitzende die einzelnen Museumskonzepte der Preisträger. Insgesamt 14 Museen hatten sich für den Preis beworben, 11 Häuser hatte die Jury im Juli 2018 besucht.

Regierungspräsident Klaus Tappeser ging in seiner Rede auf den Begriff der Heimat ein. „Das Gefühl, das man Heimat nennt, ist in Ehingen greifbar“, sagte er. Dass beispielsweise der Tafelladen in so einem schmucken Gebäude wie der Oberschaffnei untergebracht ist, „drückt den Respekt vor Ihren Bewohnern aus“. Die Museen seien Kristallisationskerne von Identität, meinte Tappeser. „Wenn ein McDonald’s in jedem Ort gleich aussieht, braucht man das Identität stiftende“, erläuterte Tappeser, der auch ein flammendes Plädoyer für die kommenden Wahlen hielt. Denn „die wahren Herrscher sind die Ehrenamtlichen“, ob im Museumsbetrieb, in Vereinen oder in der Kommune.

Heimat „etwas Einladendes“

„Der Begriff der Heimat taugt nicht zum Ausgrenzen“, bemerkte Hans-Jörg Henle, Oberbürgermeister von Leutkirch. Heimat sei etwas Einladendes. Von ihrer Tour durch die Museen an einem heißen Juli-Wochenende berichtete Dr. Christel Köhle-Hezinger. „Am Ende waren wir kaputt und konnten keine Butterbrezeln mehr sehen“, scherzte sie. In Reutlingen, dessen Heimatmuseum einen Anerkennungspreis bekam, beeindruckte die Jury ein partizipatorisches Fotoprojekt, bei dem aktuelle Smartphone-Fotos historischen Stadtansichten gegenübergestellt waren. 298 Personen beteiligten sich an dem Instawalk.

In Ehingen war die Jury „von der Größe und Vielfalt in dem riesigen Haus“ beeindruckt. Man sehe, „dass die Kommune der Kultur einen hohen Stellenwert“ einräume. Die Stadt und die Museumsgesellschaft seien wichtige Säulen des Museums, das mit großer Sorgfalt und viel Zuwendung betrieben werde. Das ehrenamtliche Engagement beeindruckte die Jury genauso wie die Vielfalt der Aktivitäten im Museum.

Der Preis sei für die Stadt und die Ehrenamtlichen „Motivation und Verpflichtung“, betonte Oberbürgermeister Alexander Baumann in seinem Schlusswort. Der Weg müsse nun weiter beschritten werden und es bedürfe vieler, die sich engagieren.

Der Preis „Vorbildliches Museum“ wurde das 13. Mal vom Arbeitskreis Heimatpflege unter den 155 Museen des Regierungsbezirks vergeben. Als stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises gehört der Ehinger Harald Neu dem Gremium seit 2001 an. Die Feier wurde musikalisch von Andreas Sommer (Querflöte) und Bernd Geisler (Gitarre) umrahmt.

Arme Stadt – reiche Stadt

Zur guten Stimmung trugen die lockeren Vorträge und humorvolle Schlagabtausche zwischen den Oberbürgermeistern Alexander Baumann und Hans-Jörg Henle bei. Der eine kokettierte mit der „armen Stadt Leutkirch“, der andere war bemüht, den Eindruck von der „reichen Stadt Ehingen“ abzuwehren.