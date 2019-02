Gremium Bedenken wegen Emissionen und Lärm

Justingen / JOACHIM SCHULTHEISS

Der geplante Umbau des alten Bauernhauses gegenüber der Gaststätte Adler hat im Justinger Ortschaftsrat am Donnerstag für eine kontroverse Debatte gesorgt. Der Gebäudecharakter soll erhalten bleiben, anstatt zwei soll es vier Wohnungen im Gebäude geben. Dies begrüßten die Räte auch einhellig.

Die weiteren Pläne des Eigentümers stießen aber auf teils erhebliche Bedenken. Denn zusätzlich sollen im Bauernhaus ein holzverarbeitender Betrieb mit Sägerei und Trocknungsanlage sowie eine Fischzucht entstehen. Über die zu erwartenden Staub- und Lärmbelastungen durch die Holzverarbeitung, über Abwässer der Fischzucht und einen vermutlich hohen Lieferverkehr diskutierten die Räte kontrovers. Mit vier zu eins Stimmen sprachen sie sich schließlich für den Umbau aus – unter dem Vorbehalt, dass Lärmschutz und Emissionswerte beachtet werden. Eine Bauvoranfrage hatten bereits die Stadträte in Schelklingen mit denselben Vorgaben bewilligt.

Zehn ehrenamtliche Helfer werden für die Kommunalwahlen benötigt. Ortsvorsteher Rainer Knoche bat, ihm bis Montag Personen dafür zu nennen. Einstimmig folgten die Räte Knoches Vorschlag, dass Einladungen und Beschlussvorlagen in Zukunft per E-Mail verschickt werden. „Erfreuliches“ verkündete Knoche zum Funkenfeuer. Es findet am 9. März , 19 Uhr, statt und könne auch in Zukunft stattfinden. „Manege frei“ ist am 2. März das Motto des „Balls der Vereine“. Zu „150 Jahren Albwasserversorgung“ wird das Theater Justingen wieder aktiviert und zeigt im Juli nächsten Jahres „Der Schultheiß von Justingen“ vor dem Rathaus.