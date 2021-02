Gegen die Planungen für das neue Wohnbaugebiet „Schwärze“ in Rottenacker regt sich Widerstand: Die Auslegung des Planentwurfs hat insbesondere gegen den in Teilen des Areals geplanten Mehrgeschossbau viele Einwände ergeben. Am Donnerstag beschäftigte sich der Gemeinderat um Bürgermeister K...