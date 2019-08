Die Bauarbeiten auf der B311 in Erbach enden nach Plan. Die Umleitung für den Verkehr ist von Donnerstag, 29. August an aufgehoben.

Exakt nach Plan endet die Sanierung der B311 in Erbach. Die Markierungen auf dem betroffenen, 650 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung der Donaustraße und dem Sparkassenkreisel sind bereits aufgebracht. Am Dienstag reparierte Elmar Ziesel von der Straßenmeisterei Ehingen noch beschädigte Verkehrsschilder. Am heutigen Mittwoch werden noch Restarbeiten erledigt.

Ende der Umleitung wegen B311-Baustelle in Erbach

Am Donnerstagvormittag wird dann die Straße Verkehr freigegeben, teilt Sara Siebler vom Ordnungsamt Erbach mit. Seit 5. August wurde der Verkehr über die Teilorte Dellmensingen, Bach und Donaurieden umgeleitet. Einschließlich der von der Kommune zu tragenden Kosten hat die Sanierung fast eine halbe Million Euro gekostet.

