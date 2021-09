Nachdem der Brückenbau in Öpfingen bald fertig ist, wird ein weiteres Projekt an der Donau angegangen. Der Start für den Bau der Restwasserkraftanlage der SWU sei für den 4. Oktober geplant, erläuterte Harald Kilian von SWU in der jüngsten Gemeinderatsitzung in Öpfingen. Er stellte die geplan...