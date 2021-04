Die Situation um die Vergabe der Bauplätze in Öpfingen ist vertrackt, dies ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nochmals deutlich geworden. Nach dem Antrag auf einstweilige Anordnung eines Bewerbers beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen wurde wie berichtet die Bauplatzvergabe gestoppt . A...