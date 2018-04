Entwicklung Bauplätze in Rißtissen werden teurer

Bauplätze in Rißtissen werden teurer

Rißtissen / ah

Die Preise für die Bauplätze im Baugebiet Hinter der Kapelle in Rißtissen werden laut OB Alexander Baumann teurer, wie dieser im Gemeinderat Ehingen sagte. Hintergrund sind die Kosten von 1,723 Millionen Euro für die Erschließung der 28 Plätze, die um rund 400 000 Euro teurer wird als geplant. Ursächlich dafür sind Änderungen in der Planung: Die Entwässerung wird jetzt im Trennsystem ausgeführt. Das Regenwasser wird unterirdisch gespeichert und in die Riß geleitet. Rißtissens Ortsvorsteher Markus Stirmlinger bat mit Rücksicht auf Bauherren darum, bald die Preise festzulegen.