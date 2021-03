Es war ein wichtiger Tag für Altsteußilngen. Wie in der Freitagsausgabe dieser Zeitung kurz vermeldet, hat der Gemeinderat Ehingen in seiner Sitzung am Donnerstag zwei bedeutende Beschlüsse für den Teilort gefasst: zum einen den Baubeschluss für den Neubau des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftsha...