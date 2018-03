Stadtgestaltung Baumann: Stärken und Schwächen beleuchten

Next

Die Firma Blomeier aus Langenau lockt junge Musikerinnen an. © Foto: Emmenlauer

Organisator Wolfgang Rothenbacher und Oberbürgermeister Alexander Baumann (Bildmitte) haben die 37. Frühjahrsmesse „Haus-Heim-Garten“ in der Ehinger Lindenhalle mit den rund 40 Ausstellern am Samstagvormittag bei einem Festakt eröffnet. © Foto: Emmenlauer

Ehingen / Renate Emmenlauer

„Haus-Heim-Garten“ in Ehingen zeigt die Trends des Frühjahrs. Der Oberbürgermeister will Ehingen attraktiver gestalten.

Das frostige Wetter hat der Frühjahrsmesse offenbar gut getan. Der Eröffnungstag war mit Blick auf die Besucherzahlen in manchen Jahren bei milden Temperaturen oft zaghaft verlaufen, weil die Hobbygärtner ihre grüne Oase samstags schon frühlingsfit machen, Freizeitsportler die ersten Touren unternehmen. Bei Temperaturen unter null Grad gestern und am Samstag allerdings schien die Lindenhalle für Besucher interessant, mehrere tausend Besucher kamen.

Zur Eröffnung lobte Oberbürgermeister Alexander Baumann den Initiator der Messe, Wolfgang Rothenbacher, als Glücksfall für Ehingen und die Region. Baumann nannte die Tradition der Frühjahrsmesse eine herausragende Erfolgsgeschichte und verwies auf die Kurzfilme der Messe-Homepage auf der Internetplattform Youtube. Die Videos ziehen nach seinen Worten einen Bogen von der Geschichte der Frühjahrsmesse bis zum diesjährigen Angebot. „Es lohnt, diese Filme anzuschauen und die Homepage durchzustöbern“, sagte der Oberbürgermeister. Die Frühjahrsmesse sei ein wertvoller Gradmesser für die Stärken der Region und insbesondere für die Stadt Ehingen.

Baumann zufolge bescheinigt die IHK-Standortanalyse Ehingen eine hohe Innovationskraft mit enormer unternehmerischer Weiterentwicklung, beste medizinische Versorgung und ein breites schulisches Angebot. Die Einkaufsmöglichkeiten seien in der Analyse als gut befunden, stellenweise gar besser als in Ulm. „Unsere Region ist ein Magnet. Das soll auch dem Einzelhandel in Ehingen Mut machen“, sagte Alexander Baumann.

11 000 Menschen täglich

Doch wollte der Oberbürgermeister nicht alles schön reden. „Aktuell werden in Ehingen die Stärken und Schwächen der Innenstadt beleuchtet. Wir wollen wissen, was man noch verbessern kann, auch vom Stadtbild her.“

Auch der Einzelhandel soll sensibilisiert werden, dass sich Ehingen als Einkaufsstadt noch attraktiver darstellen könne. Seiner Ansicht nach profitiert der Handel von der Innovationskraft der Kernstadt und des nahen Umlands. „Immerhin kommen jeden Tag mehr als 11 000 Menschen zum Arbeiten nach Ehingen.“

Die Besucher informierten sich auf der Messe über die neuesten Trends rund um Haus, Heim und Garten. Die mehr als 40 Aussteller präsentierten ihre Produkte und Leistungen – und suchten in der Lindenhalle das Gespräch mit den Besuchern.

Die Zielsetzung von Messeorganisator Wolfgang Rothenbacher lautet: Aussteller mehrheitlich aus der nahen Region einzubinden und „die Stärken der heimischen Firmen und Betriebe aufzuzeigen“. Dazu müsse man nicht auswärts suchen. Außer den Stammausstellern war auch die Museumsgesellschaft Ehingen vertreten. Werner Mittag und Gerhard Steeb warben um ehrenamtliche Mitstreiter für die wertvolle Pflege der Heimatgeschichte. Sie informierten zudem über die Arbeit des Vereins und verwiesen auf die neue Homepage der Gesellschaft.

Die Ehinger Energie wiederum stellte digitale Messeinrichtungen für Strom vor, die Raumausstattung Thielemann präsentierte die neuesten Entwicklungen in der Elektroflächenheizung, Immobilien Rothenbacher verwies auf seine zuletzt erfolgte Zertifizierung, Zoran Ignjatic von der Firma Rollofixx hatte neben seiner Eigenentwicklung, Rollgurte zu wechseln, ohne dass dabei der Rollladenkasten geöffnet werden muss, noch Sonnenschutztechnik und Markisen im Repertoire.

Dunstabzug und „Elster“

Die Schreinerei Kiem führte ihren modernen Dunstabzug und integriertem Soundsystem den Besuchern vor. Die Mitarbeiter des Finanzamts am Standort Ehingen stellten an ihrem Stand die vereinfachte Steuerklärung „Elster“ vor, während wiederum die Stadtverwaltung Einblicke in Sachen Mobilitätszentrum und Bierkulturstadt gewährte.

Die Verkehrswacht Ehingen zeigte am Fahrsimulator die Gefahren von Alkohol am Steuer auf, und auch die weiteren Aussteller präsentierten die Produktpalette ihrer Unternehmen.