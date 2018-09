OB-Wahl Baumann büßt eine Stimme ein

Ehingen / sab

Um Punkt 18.39 Uhr hat Manuel Hagel als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses gestern Abend im Rathaus festgestellt, dass das Gremium das Endergebnis der Oberbürgermeisterwahl in Ehingen „geprüft, festgelegt und beschlossen hat“. Veränderungen gab es nur wenige, die Hauptamtleiter Frank Hohl und Carina Ritzler im Ausschuss vorstellen mussten. Gestern Vormittag wurden jene Stimmzettel geprüft, auf denen der Wählerwille am Sonntag nicht eindeutig zu erkennen war, was zu zusätzlichen ungültigen wie gültigen Stimmen führte. Die Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen aus dem vorläufigen amtlichen Ergebnis vom Sonntag reduziert sich letztlich von 5197 auf 5179. OB-Kandidat Alexander Baumann büßt exakt eine Stimme gegenüber dem vorläufigen Ergebnis am Sonntagabend ein und kommt nun auf 5122 Stimmen. Die Wahlbeteiligung bleibt unverändert bei 26,4 Prozent.