OB-Wahl Baumann beendet „Dialog-Tour“ am Wenzelstein

Baumann beendet „Dialog-Tour“ am Wenzelstein

Ehingen / Christina Kirsch

OB-Kandidat Alexander Baumann hat seinen Rundgang durch Ehingen am Samstag am Wenzelstein beendet, am Sonntag wird gewählt.

So stellt man sich einen gemütlichen Samstagmorgen vor. In der Sonne am Stehtisch lehnend genießt man einen frisch aufgebrühten Kaffee und plaudert zwanglos mit dem einen oder anderen Passanten, der sich dazu gesellt. Die Veranstaltung nennt sich „Dialog-Tour“ und letzter Programmpunkt im Wahlkampf des Stadtoberhaupts. Wobei von „Kampf“ auch am Wenzelstein nicht die Rede sein konnte. Man begegnete sich freundlich und OB-Kandidat Alexander Baumann bekam von Miriam Mayer und ihrer Mutter Ingeborg Mayer sogar ein Foto überreicht. „Wir möchten Ihnen einfach mal für Ihre Arbeit danken“, sagte einer der Damen und schenkten dem Stadtoberhaupt eine Aufnahme der Liebherr-Krane bei Sonnenuntergang.

Geschenk für den OB

„Das ist von unserer Wohnung im Reiherweg aus gemacht“, sagte Miriam Mayer. Auf dem Foto könnte man meinen, die Sonne hängt einem Kran am Haken. Solche Leistungen vollbringt Liebherr noch nicht, aber der Kranbauer ist auch am Wenzelstein beliebter Gesprächsstoff. Hier wohnen Menschen, die bei Liebherr arbeiten oder arbeiteten. Man plauderte ansonsten über die Schulen, das Hochhaus und auch über Hundehalter, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht beseitigen. „Und nächste Woche kommt hier die gewünschte Bank“, fiel Alexander zwischendurch ein.

Die Sitzgelegenheit hatten sich ältere Menschen für den Vorhof des Lebensmittelladens gewünscht, weil im Hochhaus mittlerweile viele Senioren wohnen. Man müsse allerdings beobachten, wer die Bank in Anspruch nehme und wie das Müllaufkommen an dieser Stelle sein wird, sagte Manuela Puseljic. Sie wolle gerne ab und an ein Auge auf die Ruhebank haben. Gelobt wurde der Bauhof, der täglich den Spielplatz und die angrenzenden Wege vom Müll reinigt.

„Der Oberbürgermeister lädt ein“, hatte Jürgen Reiser auf die Tafel seines Espresso-Mobils geschrieben, und der Kaffee mundete allen. Landrat Heiner Scheffold gesellte sich mit seiner Frau zu der Runde, und auch Familie Baumann schaute vorbei.

Tour durch die Quartiere

Im Gegensatz zu seinem Wahlkampf vor acht Jahren – damals auch als einziger Kandidat –, sucht Baumann das Gespräch mit der Bevölkerung nicht auf einer Wirtshaustour, sondern läuft mit den Menschen durch die Quartiere. „Das kommt ganz gut an, wenn man sich bewegt“, sagte er. „Viele Menschen kennen mich.“ Der Aktionsradius sei größer als vor acht Jahren geworden und die Anliegen, die an ihn herangetragen werden, stammten meist aus jüngerer Zeit. Er erfahre außer Problemen auch viel Anerkennung und Zustimmung.

Am Wenzelstein kam die Zustimmung in Form eines Fotos, das vielleicht in das Jahrbuch der Stadt aufgenommen wird.

