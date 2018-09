Vorhaben Bauhof Ehingen bleibt an der Münsinger Straße

Ehingen / Stefan Bentele

Das marode Gebäude auf dem Bauhof-Gelände wird abgerissen und ersetzt. Ein Stadtrat ist nicht mit dem Projekt einverstanden.

Der Gemeinderat Ehingen hat am Donnerstagabend nach ausgiebiger Diskussion die Pläne für den Neubau der Werkstatthalle mit Personalräumen auf dem Gelände des Bauhofs an der Münsinger Straße in Ehingen beraten und den Baubeschluss gefasst. Die Entscheidung fiel bei einer Gegenstimme von Peter Groß (CDU).

Das Bestandsgebäude stammt aus dem Jahr 1919, ist marode und teilweise baufällig, entspricht aus Sicht der Stadtverwaltung ferner nicht mehr den funktionellen Anforderungen. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 1,6 Millionen Euro, aufgeteilt auf die beiden Haushaltsjahre 2019 (1,1 Millionen Euro) und 2020 (400.000 Euro).

Das Vorhaben war bereits in der Juni-Sitzung Thema gewesen, allerdings auf Antrag der CDU-Fraktion vertagt worden, um zu prüfen, ob eine Verlegung des gesamten Bauhofs nicht sinnvoller wäre, um so Fläche auch für sozialen Wohnungsbau zu erhalten. Gemäß Sitzungsvorlage erschien der Stadtverwaltung das aber mit 6,4 Millionen Euro für den Neubau des gesamten Bauhofs an anderer Stelle als unwirtschaftlich. „Sie sehen die Zahlen“, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann am Donnerstag.

Im Verlauf der Beratung sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Manuel Hagel, dass die Stadt die Pläne „kritisch“ geprüft habe, auch mit Blick auf die Schaffung sozialen Wohnraums, der aus Sicht der CDU über alles zu stellen sei. Angesichts der Zahlen werde seine Fraktion allerdings mehrheitlich für den Neubau an Ort und Stelle stimmen, kündigte er nach der Vorstellung der Pläne an.

Mehrheitlich, weil CDU-Fraktionsmitglied Peter Groß, der nach Hagel das Wort ergriff, ankündigte, nicht zuzustimmen und zwei Anträge einbrachte. Er appellierte an den Gemeinderat, sich gut zu überlegen, dass man mit dem Beschluss im Sinne der Stadtverwaltung sich auf „Jahrzehnte“ festlege. „Das ist nur Stückwerk an das Alte.“

Altlasten angemahnt

Groß fragte, warum es nicht möglich sei, für die Bauhofmitarbeiter einen Neubau an anderer Stelle zu realisieren, nannte hierzu Nettokosten von vier Millionen Euro für einen Neubau, „der über Jahrzehnte hinreiche“. Man bringe schließlich auch Millionen-Beträge für Schwimmbad und Turnhallen auf.

Auch sprach er von etwaigen Altlasten auf dem Gelände an der Münsinger Straße, die womöglich schädlich für die Bauhof-Mitarbeiter seien. Groß’ Antrag lautete dahingehend, das gesamte Gelände auf Altlasten zu prüfen. Baumann wies daraufhin, dass im Bereich des Neubaus eine solche Untersuchung ohnehin stattfinde. Ein weiterer Antrag von Groß schlug vor, den Neubau auf einem städtischen Gelände an der Peripherie, etwa beim Rosengarten, anzupacken. Der erste Antrag wurde bei zwei Ja-Stimmen von Groß und Peter Lutz (Freie) mehrheitlich abgelehnt, Groß’ zweiter Antrag wurde bei einer Ja-Stimme von Groß mehrheitlich abgelehnt.

Zuvor hatte Anton Guggemos (CDU) gefragt, in welchem Zustand die übrigen Gebäude auf dem Gelände sind. Stadtbaumeister Andreas Erwerle sieht in Zukunft Handlungsbedarf bei der Kalthalle, das Holzlager sei in Schuss, das Salzlager marode, dafür sind 25.000 Euro im Haushalt 2019 vorgesehen.

