Das geplante Baugebiet „Oberes Berntal“ in Schelklingen hat für viel Zündstoff in der Stadt gesorgt. Bürger machen gegen den Bau von Wohnhäusern dort mobil, ein einmaliges Naherholungsgebiet werde vernichtet, sagen sie. In der Stadt gibt es allerdings auch ganz andere Meinungen – Schelkli...