Handel Bauern- und Handwerkermarkt findet Anklang

Munderkingen / RENATE EMMENLAUER

Schauen, stöbern, bummeln und genießen war beim Bauern- und Handwerkermarkt in Munderkingen angesagt.

Viele Besucher strömten am Sonntag schon vor der Mittagszeit in die Munderkinger Innenstadt. Dort lockte der neunte Bauern- und Handwerkermarkt, der wieder das Zugpferd des verkaufsoffenen Sonntags war. Zwischen der Markt- und der Martinstraße schlängelten sich die Marktbummler von Stand zu Stand. Zahlreiche Kunsthandwerker hatten ihr Lager aufgeschlagen und präsentierten die Ergebnisse ihres Hobbys.

Einen Blickpunkt bildete Rosa Pfänder aus Oggelsbeuren, die sich in bunter Tracht beim Klöppeln über die Schultern schauen ließ und die Finessen des althergebrachten Handwerks erläuterte. Angezogen wurden die Besucher auch von einem Stand mit bunten bemalten Steinen, beschriftet mit Sprüchen und alten Weisheiten.

Attraktion am Marktbrunnen war die 100 Jahre alte Mostpresse beim Obstbauverein Munderkingen von Heribert Neubrand. Dessen Enkelkinder Florian, Julian, Dominik, Jannik und Max schafften beim Herstellen von Apfelsaft begeistert mit. Nebenan konnte man den frischen Saft gleich erwerben. Wer Lust auf eine Pause hatte, konnte diese bei Kaffee und Kuchen einlegen.

Kunden mit Kaufabsicht

Einen Steinwurf weiter lud der Obstbaubetrieb Fürst zum Probieren der Apfelsorten ein und bot die neue Ernte feil, was die Besucher vielfach annahmen. Rita Holzmann aus Dächingen war mit den Produkten aus dem eigenen Hofladen vor Ort. „Die Leute hier in Munderkingen sind einfach klasse. Die kommen schon mit Einkaufstaschen her in der Absicht, auch was zu kaufen. Das ist nicht überall so“, sagte sie.

In der Marktstraße und rund um den Marktbrunnen hatten die Besucher bei den kulinarischen Genüssen die Wahl – ob Maultaschen oder Rollbraten mit Kartoffelsalat vom Berghofstüble, mediterrane Snacks bei einem Tropfen vom Weinhaus Edel oder Grillwurst und Süßes wie Paradiesäpfel oder Schokobananen und mehr vom Café Knebel.

Derweil bot das Enkelquartett von Heribert Neubrand in einer Most-Pause vor Elviras Blumenboutique selbstgemachte Marmelade sowie Paprika und Tomaten von ihrer Oma Martha an. Neben dem Rathaus informierte das DRK über die „Notfalldose“ als wertvolle Information für die Rettungsdienste bei einem häuslichen Notfall. Außerdem warben die Mitglieder fürs neu aktivierte Jugendrotkreuz.

Die Damen vom Liederkranz „Somea“ hatten für die hungrigen Marktbesucher Zwiebelkuchen, geräucherten Forellen und Kürbiscremesuppe im Angebot. Schlemmen war auch rund um den Martinsbrunnen angesagt. Bei den Waschweibern der Fasnetgruppe Bertsche um Thea Bertsche gab es frische Waffeln und Kaffee. Die Sprösslinge der Fasnetsgruppe boten selbstgemachten Apfel- und Zwetschgenkuchen sowie Zopfbrot feil.

Ein gelungener Bauern- und Handwerkermarkt bereicherte den verkaufsoffenen Sonntag in Munderkingen wieder mit seinem Trubel. Auch das Wetter machte mit – auch wenn der Wind den einen oder anderen Sonnenschirm umkippte. Ach in den geöffneten Geschäften war einiges los.

