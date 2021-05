Die Resonanz der Bürger bei der Ausstellung der Modelle für das geplante Kinderhaus in Öpfingen hielt sich am Wochenende in Grenzen. Ohne Zweifel hatte das frühsommerliche Wetter einen großen Anteil daran. Jene, die aber am Samstag und Sonntag den Weg in die örtliche Mehrzweckhalle gefunden ha...