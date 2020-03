Der Sitzungssaal im Munderkinger Rathaus war am Donnerstagabend so voll wie nur selten: Fast zwei Dutzend Zuhörer kamen, um dem ersten Tagesordnungspunkt „Rahmenbedingungen und künftige Erfordernisse der Wohnbebauung in Munderkingen“ zu lauschen. „Offenkundig haben wir mit dem Thema einen Ne...