Schwere Maschinen sind derzeit an der Bundesstraße 465 zugange, es riecht nach frischem Asphalt. Das Regierungspräsidium lässt noch bis zum 24. Juli die Fahrbahn vom Kreisverkehr bei Weisel bis zur Donaubrücke in Ehingen erneuern. Drei Wochen ist die Strecke gesperrt. Risse und Fugen in der Fahrbahn machten die Arbeiten notwendig, schreibt die Behörde.

So verläuft die Umleitung

Auf der Umleitungsstrecke in Richtung Kirchbierlingen herrscht zeitweise enormer Verkehr. Bis 13. Juli führt die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über die L 257 bis vor Kirchbierlingen, weiter über die K 7353 vor Altbierlingen zurück auf die B 465.

Am kommenden Dienstag, 14. Juli beginnt der zweite Bauabschnitt zwischen der Einmündung bei Altbierlingen bis über die Donaubrücke kurz vor Ehingen. Dann erfolgt die Umleitung über Rottenacker, Dintenhofen und Dettingen.