Bauen Bauamt nimmt Kleingartenanlage in den Fokus

Ehingen / Stefan Bentele

Es gibt Beschwerden über Bauten in Berkach. Das Stadtbauamt will das Thema mit einer Begehung aufgreifen.

„Nahrungsgebiet für Störche – Störungen vermeiden – Hunde anleinen!“ Wer über den festgefahrenen Schotterweg zur Kleingartenanlage nordwestlich von Berkach läuft, kommt unweigerlich an dem Schild mit dem fliegenden Storch und dem Hinweis darunter vorbei – und steht wenige Schritte weiter umgeben von Gewächshäusern, zwischen denen Schaukeln zu sehen sind, aber auch Hütten mit befestigten Terrassen.

Nur, Schaukeln und ausgebaute Hütten dürften hier gar nicht stehen, kritisiert eine Frau, die anonym bleiben will. Sie prangert den baulichen Wildwuchs, der dort in den vergangenen Jahren entstanden ist, an. Die Frau verweist auf die Offenlandbiotope in der Umgebung – und fordert den Rückbau der Hütten und des festgefahrenen Weges, um das Gelände zu renaturieren und Tieren und Pflanzen Raum zu geben.

„Das hat sich zu Schrebergärten entwickelt, obwohl das nicht sein darf“, sagt Stadtbaumeister Andreas Erwerle. Eigentlich handelt es sich um Grünland, baurechtlich um einen unbeplanten Außenbereich. Damit dürfen dort keine Gebäude stehen, die einen Rauminhalt von 20 Kubikmeter überschreiten, sagt Erwerle. Das entspricht etwa drei auf drei Meter und einer Raumhöhe von zwei Meter. Laut dem Stadtbaumeister liegen grob die Hälfte aller Bauten darüber.

Ferner dürften die Gebäude keine Aufenthaltsräume, Feuerstätten und Toiletten beinhalten. Auch ist die Wasserentnahme aus den Bächen untersagt. „Je größer die übermäßige Nutzung, desto größer die Bauwerke“, sagt Erwerle. Ursprünglich war das Gelände dazu genutzt worden, um Gemüse anzubauen. Irgendwann haben sich die Besitzverhältnisse vor Ort gewandelt, das Gelände wurde vermehrt zur Freizeitgestaltung verwendet,.

Die Folge waren Ortstermine, um die Eigentümer der Hütten auf die Missstände hinzuweisen. Einen solchen gab es 2015, einen weiteren im Herbst 2017 – mit der Aufforderung, das zurückzubauen, was baurechtlich nicht erlaubt ist. Dabei wurden Protokolle für die Eigentümer angefertigt, die Beanstandungen aufzeigten. Das geht aus Bescheiden hervor, die das Stadtbauamt im Januar dieses Jahres verschickt hat und die der Redaktion vorliegen.

Darin äußert sich auch der Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz im Landratsamt Alb-Donau und weist auf die Einhaltung des Gewässerrandstreifens hin. Durch das Gelände fließt ein Bach hin zur Schmiech. Bebauung innerhalb eines zehn Meter breiten Streifens seien genehmigungspflichtig, ferner sei das Gelände Überschwemmungsgebiet. Bauten, die den Wasserabfluss behinderten und die Hochwassersituation verschärfen, dürften nicht vorhanden sein. „Illegale Toilettenanlagen, Komposthaufen und Rasenschnittlagerungen“ ließen eine „gewisse Gewässerverunreinigung“ vermuten und seien zu beseitigen.

Das Stadtbauamt setzte eine Frist bis 30. April dieses Jahres, um die Missstände zu beseitigen, kündigte andernfalls gebührenpflichtige Anordnungen an. Dass die Frist verstrichen ist und ein Rückbau zumindest nicht überall erfolgt ist, räumt Erwerle ein. Auch, dass keine Anordnungen verschickt wurden. Er erklärt das mit einem Mitarbeiterwechsel in seiner Abteilung. „Deshalb ist das liegen geblieben.“ Die Stelle sei nun wieder besetzt, man habe jetzt den Anspruch, dort „tolerable Zustände“ herzustellen. Dazu soll es im Frühjahr eine weitere Begehung geben.