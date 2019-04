Das darf doch nicht wahr sein!“ So haben gestern Munderkinger auf die Nachricht reagiert, dass die beliebte Grellet-Linde auf dem Benkesberg von dem Sturm am Mittwochabend schwer beschädigt worden ist. Wie schwer, soll heute, Freitag, bewertet werden, wenn der Naturschutzbeauftragte Josef Stauber mit Vertretern der Stadt das Naturdenkmal besichtigt hat. Von der Sommerlinde, die um die 120 oder 130 Jahre alt sein soll, ist etwa die halbe Krone abgebrochen. Wie Bernd Weltin als Sprecher des Landratsamts auf Anfrage mitgeteilt hat, will die Naturschutzbehörde die Einschätzung Staubers abwarten; je nach Ergebnis könne auch ein zusätzliches Baumgutachten in Frage kommen.

Spielplatz der Kindheit

Entsprechend groß ist das Bangen vieler Munderkinger. Die Grellet-Linde ist nicht nur Treffpunkt vieler Jugendlicher und steht als Attraktion in der Liste des Tourismusverbands Schwäbische Alb, der diesen Platz wegen seiner ganz besonderen Weitsicht empfiehlt, mit dem Baum sind für viele auch ganz wichtige Erinnerungen verbunden. „Mir blutet das Herz!“, heißt es in einer Stellungnahme in der Facebook-Gruppe „Munderkingen – unsere Heimat“: Die Linde sei der Spielplatz der Kindheit gewesen, weshalb viele hoffen, dass man sie erhalten kann. Die Anteilnahme sei immer sehr groß, wenn es um die Linde gehe; eine Munderkingerin will sogar 100 Euro für einen Baumdoktor spenden, wenn es dazu kommen sollte. „So sehr hängen die Menschen an der Linde“, heißt es. Auch für den bekannten Fotografen Thomas Stephan aus Munderkingen ist die Grellet-Linde der Lieblingsbaum in der ganzen Region Ehingen. „Von der Sitzbank am Fuße des mächtigen Stammes hat man eine großartige Aussicht auf Munderkingen, das Donautal, den Bussen, und bei Föhn reicht der Blick zum Wettersteingebirge und den Schweizer Alpen“, hat er in einem Beitrag zum Tag des Baumes der SÜDWEST PRESSE erzählt.