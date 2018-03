Musik Band „Klangwelle“ spielt Lieblingsmusik

Ehingen / swp

Vergangenes Jahr haben sich drei bestens bekannte Musiker aus der Region zusammengetan und die Band „Klangwelle“ aus der Taufe gehoben: Dieter Kraus, Jessica Porter und Uwe Lange. Am Freitag, 23. März, 20 Uhr, geben sie in der Mensa der Ehinger Schmiechtalschule ein Konzert. Gespielt werden Lieblingsstücke der Musiker, unter anderem von Frank Zappa, Charlie Haiden und Pat Metheny. Der Erlös kommt dem Förderverein von Schule und Kindergarten zugute. Reservierungen unter Telefon (07391) 770020 oder per E-Mail an info@schmiechtalschule.de