Fasnet Ball der Vereine in Kirchen wird zum Fest in der Antike

Ball der Vereine in Kirchen wird zum Fest in der Antike

Ball der Vereine in Kirchen. © Foto: Maria Bloching

Eine grandiose Bühnenpräsenz boten beim Ball der Vereine in Kirchen die Grashüpfer als tanzende Kleopatras mit einer tollen Choreographie und wunderschönen Kostümen. © Foto: Maria Bloching

Kirchen / Maria Bloching

Jedes Jahr wählen die Organisatoren für ihren Ball der Vereine in Kirchen ein Thema aus. Am Samstagabend stand der Ball unter dem Motto „In der Antike“, um das sich alle Vorträge, Tänze und Kostüme drehten. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, und so konnten die 97 Akteure aus dem Vollen schöpfen. Sie entführten ihr Publikum ins alte Griechenland und antike Ägypten, präsentierten sich als tanzende Kleopatras und schillernde Unterwasser-Geschöpfe, als Pharaonen und Sphinx.

Zum Leben erweckt

Narrenzunft, Feuerwehr, Sportverein, Grashüpfer und Musikkapelle erweckten Cäsar und römische Legionäre, griechische Götter und Tavernen-Besitzer wieder zum Leben. Perfekt eingestimmt wurde das Publikum durch „de Erfahrene“ der Grashüpfer, die als Taucherinnen und Bewohner der Unterwasserwelt mit ihrem Tanz begeisterten. Eine Brücke von der Gegenwart zur Vergangenheit schlug die Narrenzunft mit einer Spurenlese auf einer Baustelle, in der „archäologische Funde“ wie etwa Aladdins Wunderlampe auftauchten.

In knappen Röckchen, mit wallenden Perücken und vollbusig präsentierten sich die Männer der Feuerwehr als „Mädchen der Antike“, bevor die Fußballer ein kleines Theaterstück aus der griechischen Welt auf die Bühne brachten. Der Ort der Handlung: ein kleines Dorf im Jahr 486 vor Christus in Griechenland. Plötzlich scheint die Taverne Klinggidis dem Untergang geweiht, als Bauleiter Zisternitas Aportis Kloakis den Bau einer Akropolis ankündigt. Nun heißt es, um den Erhalt zu kämpfen.

Sängerin Nana Mouskouri schmettert ihr Lied „Weiße Rosen aus Athen“, während Bettler Caritas seine Unterschrift auf der Petition gleich in mehrfacher Hinsicht anbietet. 27 Jahre lang geht es hin und her und die Zeit hinterlässt ihre Spuren. Gelbwesten demonstrieren, der Streit eskaliert, so dass schließlich nur noch ein Eingreifen von Gott Zeus helfen kann. Frieden wird geschlossen und Sirtaki getanzt, es gibt Ouzo für alle.

Ein Kamel für den Sieger

Von Griechenland ging es mit der Musikkapelle nach Ägypten zu den antiken Festspielen, die Teilnehmer aus Frankreich, England, Athen und aus dem osmanischen Reich auf den Plan rief. Sie maßen sich beim Eierwurf, Ringen und Co. Wer versagte, wurde den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Den Sieger erwartete ein attraktiver Preis: das Kamel Camela. Und über allem thronte Kaiser Frankus Schrodus (Frank Schrode). Eine grandiose Bühnenpräsenz boten die Grashüpfer

(de Jonge) als tanzende Kleopatras mit einer tollen Choreographie und in wunderschöne Kostüme gekleidet.

Großen Beifall gab es für alle Akteure, die zwei Stunden lang aufs Beste unterhielten und ihren Auftritten einen persönlichen und ortsbezogenen Stempel aufdrückten. Kostüme und Bühnenkulisse waren sorgfältig ausgewählt worden und passten perfekt zum Motto. In der Halle herrschte eine ausgelassene Stimmung, die im Anschluss ans Programm durch die Tanzband „Hot-Chilly“ noch verstärkt wurde.