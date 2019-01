CMT Bald Wanderführer rund um den Bussen

Oberstadion/Stuttgart / Ingrid Sachsenmaier

Vier Führer hat die Arbeitsgemeinschaft (AG) „Ferien rund um den Bussen“ bereits herausgebracht und mehrmals für neue Auflagen überarbeitet. Jetzt kommt ein fünfter dazu, ein Wanderführer. „Im Mai will ich den vorstellen“ sagt der Vorsitzende Manfred Weber jetzt am Stand der AG auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart. 20 verschiedene Wanderungen will er zusammenfassen – jeweils mit Wegekarte samt Entfernungen und Höhenplan, Sehenswürdigkeiten am Wegesrand und weiteren sachdienlichen Informationen. Weber kündigt an, bei dem Führer mit den jeweiligen Kommunen, mit dem Albverein und mit dem Internetportal outdooraktive zusammenzuarbeiten. Dabei sollen zum Beispiel auch die Gemeinden in der VG Munderkingen Vorschläge machen können, was manchen Bürgermeister freuen wird, der sich für den Raum Munderkingen in Sachen Wandern zusätzliche Anstrengungen wünscht. Weber will die Wandertouren „perfekt ausschildern“ und sich dabei an das im Alb-Donau-Kreis existierende System halten.

Für Weber ist diese CMT seine vermutlich letzte in offizieller Mission. Der frühere Bürgermeister von Oberstadion hat die AG 1994 ins Leben gerufen und hört jetzt nach 25 Jahren als deren Vorsitzender auf. Im Oktober übergibt er die Aufgabe an Uttenweilers Bürgermeister Werner Binder, der seit zwei Jahren schon im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft mitarbeitet. Bei der CMT 2020 will Manfred Weber – wenn überhaupt – „nur noch mithelfen, wenn man mich fragt und braucht“.