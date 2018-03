Betreuung Bald startet erste Kinderkrippe in Oberstadion

Bald startet erste Kinderkrippe in Oberstadion

Oberstadion / Von Corinna Jirmann

Die rund 140 000 Euro teuren Umbauarbeiten im Erdgeschoss der Christoph-von-Schmid-Schule für die neue, erste Kinderkrippe in Oberstadion sind in der Endphase, die Küche steht bereits, nur Toilette, Wickelkommode und Möbel fehlen noch. Doch ein Zwillings- und ein Krippenwagen stehen schon parat – und die beiden Frauen, die die Wagen einmal schieben werden: Brigitte Forster, vielen bekannt durch ihre Arbeit als Erste-Hilfe-Ausbilderin beim DRK, sowie die Rottenackerin Elisabeth Schneider sind die Tagesmütter der neuen Einrichtung mit dem Namen „Bärenbande“. Spätestens Mitte April soll diese an den Start gehen und dann für bis zu zwölf Kinder unter drei Jahren eine Betreuung bieten (neun Plätze; drei davon können gesplittet werden).

„Kinder sind der Hammer“

„Wir freuen uns schon riesig“, sagt Forster und ihre künftige Kollegin nickt: „Ja, total.“ Die gelernte Zahnarzthelferin Schneider hat fünf eigene Kinder groß gezogen – das jüngste ist nun 20 – und den Spaß daran beibehalten. „Kinder sind der Hammer“, sagt die Frau, die stets in der Jugendarbeit und bei den Pfadfindern engagiert war und sich auf die Stellenanzeige des Grundschulverbands sofort beworben hat. Derzeit macht sie die Qualifizierung zur Tagesmutter, die 160 Unterrichtsstunden umfasst. Ihre Kollegin Forster hat diese bereits abgeschlossen; als gelernte Kinderpflegerin bekam sie eine Verkürzung. Schon länger habe sie überlegt, wieder in der Kinderbetreuung zu arbeiten. Ihre eigenen Kinder (16 und 20 Jahre) sind nun „so gut wie erwachsen“, sagt sie und schiebt ein „naja, also ...“ lachend hinterher.

Auch Kevin Wiest freut sich: „Die beiden Damen sind sehr erfahren, eine sogar Erste-Hilfe-Expertin, also besser als hier können Kinder nicht betreut werden.“ Und eine Springerin für Ausfallzeiten sei auch schon gefunden worden. Die Frauen werden künftig als fest Angestellte arbeiten, sind somit sozialversichert und ohne die Nachteile einer Freiberuflichkeit. Tagesmütter seien zurzeit sehr gefragt, da müsse man ihnen auch etwas bieten, findet Wiest. Der Bürgermeister ist in seiner Funktion als Vorsitzender des Grundschulverbands vor Ort. Der Verband hatte sich mit Blick auf das längerfristige Ziel, das Schulgebäude zum umfassenden Bildungshaus umzugestalten, dazu entschlossen, in den Räumen der ehemaligen Werkrealschule eine Krippe einzurichten, die Kindern aus dem ganzen Winkel offen steht.

Der Bedarf sei da, mit vier Kindern zwischen einem und zwei Jahren wird gestartet, zwei weitere sind bereits angemeldet und folgen nach der ersten Eingewöhnungsphase. Zudem gab es weitere Anfragen, auch von ganz frisch gebackenen Müttern. Die seien froh zu wissen, dass sie nächstes Jahr wieder in ihren Beruf einsteigen könnten, schildert Schneider. Bei wachsender Nachfrage kann das Klassenzimmer nebenan in einen Raum für eine weitere Krippengruppe umgewandelt werden. Die notwendigen Leitungen dafür seien entsprechend verlegt worden, betont Wiest.

Von 7.30 bis 14 Uhr wird künftig betreut, es gibt einen Gruppen-, einen Schlaf- und einen Ruhe-/Vorleseraum – sowie ein Mittagessen, das die Tagesmütter frisch vor Ort kochen. Demnächst kommen die Möbel, die die Beiden nach eigener Vorrecherche selbst aussuchen durften. Der Gruppenname „Bärenbande“ war ebenfalls ihre Idee. Sobald in ein, zwei Monaten die Außenarbeiten abgeschlossen sind, können die Mini-Bären auch direkt vom Gruppenraum in den großen Garten zum Spielen tapsen.

Info Nähere Informationen zu Anmeldung, Kosten und Co. erteilt Barbara Langenbacher vom Landratsamt Ulm: Telefon (0731)185-4365.