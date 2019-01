Technik Bald fließt der Strom aus dem Solarpark Granheim

Granheim / sab

Spätestens bis März liefern die etwa 36 000 Photovoltaik-Panele im Solarpark nordöstlich von Granheim Strom, wie Johannes Bartke, Projektleiter der Energiebauern GmbH, gestern auf Nachfrage mitteilte. Die Panele auf dem 11,6 Hektar großen Areal liefern 10 000 Kilowatt und können somit etwa 3200 Haushalte mit Strom versorgen. Offiziell und der EEG-Förderung wegen ist die Anlage kurz vor Weihnachten in Betrieb gegangen, derzeit stehen noch Verlegungen für Kabel an, die in den kommenden Wochen abgeschlossen sein sollen. Danach wird der Strom ins Netz eingespeist, das Unternehmen bekommt dann 20 Jahre lang 5,56 Cent pro Kilowattstunde. Sieben Millionen Euro hat das bayerische Unternehmen investiert. Dass Schnee auf den oberen Panelen liegt sei zwar ärgerlich, komme aber übers Jahr betrachtet selten vor, sagt Bartke. Bei den unteren Modulen störe Schnee weniger, weil dieser Bereich wegen der Bauweise in den Wintermonaten ohnehin häufiger im Schatten liege.