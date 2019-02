Planung Debatte um neue Bauplätze in Hausen ob Urspring

Debatte um neue Bauplätze in Hausen ob Urspring

Schelklingen / Bernhard Raidt

Im Jungholz in Hausen ob Urspring sollen mehr als 30 Bauplätze entstehen. Bürgermeister Ruckh zeigte sich skeptisch gegenüber einer Erweiterung.

Bürger aus Hausen ob Urspring verfolgten am Mittwochabend die Gemeinderatssitzung in Schelklingen. Denn das Dorf soll ein neues, großes Baugebiet namens „Jungholz“ erhalten. Für etliche eine Überraschung – denn zuvor war öffentlich nicht über ein solches Baugebiet beraten worden. Am Mittwochabend lag dann schon der Aufstellungsbeschluss für den nötigen Bebauungsplan auf dem Tisch der Stadträte.

Der Plan sah zunächst etwa 27 Bauplätze auf 2,6 Hektar Fläche am östlichen Ende des Dorfes vor, und zwar anschließend an den Jungholzweg. Dringend nötig sei das Baugebiet, sagte Hausens Ortsvorsteher Jürgen Glökler (CDU). „Sehr glücklich“ sei er, dass jetzt etwas geschehe. Der Bedarf sei da, innerörtlich sei keine Entwicklung mehr möglich. Glökler forderte auch eine Erweiterung des vorliegenden Plans: Auf beiden Seiten des Jungholzwegs soll gebaut werden dürfen. Das sei wirtschaftlicher, da die teure Erschließung sowieso gemacht werden müsse. Dann kämen noch weitere sieben Bauplätze hinzu.

Fraktionskollegen begrüßten die Pläne

Unterstützung bekam Glökler von seinen Fraktionskollegen. Heinz Zeiher, Bruno Baumeister und Werner Meixner begrüßten sowohl die Pläne und fanden die Erweiterung sinnvoll. Auch Michael Strobl (Freie Wähler) äußerte sich positiv. Jürgen Haas (SPD) hoffte, dass viele junge Familien ins Wohngebiet ziehen. Er sprach aber auch davon, dass genau hingesehen werden müsse, ob innerorts nicht noch Flächen zur Verfügung stehen. Es gebe viele große Hofstellen in Hausen. Thomas Tolksdorf (SPD) fragte nach, wie lange es denn brauche, bis auf 27 Bauplätzen gebaut werde. Das könne schnell gehen, wenn sie zur Verfügung stehen, sagte Glökler.

Das sei alles nachvollziehbar, sagte Bürgermeister Ulrich Ruckh. Er äußerte aber Bedenken wegen der Erweiterung des Baugebiets um weitere sieben Plätze. Denn diese Grundstücke gehörten nicht der öffentlichen Hand, sondern seien im Privatbesitz. Die Eigentümer müssen sich zwar an den Kosten der Erschließung beteiligen, aber die Stadt habe danach keinen Einfluss, wann dort gebaut werde, sagte Ruckh der SÜDWEST PRESSE.

Zwei Gegenstimmen

Gegen die Stimmen von Thomas Tolksdorf und von Bürgermeister Ruckh sprachen sich die Stadträte für den Antrag von Jürgen Glökler aus, einen Bebauungsplan auf beiden Seiten des Jungholzwegs auf den Weg zu bringen.

Laut Unterlagen besteht das geplante Baugebiet bislang aus landwirtschaftlich genutzten Flächen. Bis auf einen alten Apfelbaum seien keine Gehölze und Bäume vorhanden. Doch gerade dieser alte Baum könne als Unterschlupf für Vögel und Fledermäuse dienen. Als Ersatz sollen drei Nisthilfen für Vögel und fünf Quartierhilfen für Fledermäuse in geeigneten Gehölzen angebracht werden.

