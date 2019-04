Urbane Legenden, Witze und puren Nonsens erzählte Jaromir Konecny am Tag des Bieres und des Buches in der Berg-Brauerei.

An einem Tag, der gleichzeitig dem Wert des Bieres und des Buches gewürdigt ist, kommt ein Autor fast nicht drum herum, gleichzeitig dem Bier und dem Wort zu huldigen. So spießte Jaromir Konecny zu Beginn seiner Lesung in der Brau- und Backstube der Berg-Brauerei die Bierkultur der Deutschen im Vergleich zu den Tschechen auf. Ausgerechnet die Deutschen, die so stolz auf ihr Reinheitsgebot sind, „schütten süßen Sprudel in ihr Bier“, wunderte sich der Tscheche, der seit 37 Jahren in Deutschland lebt und als Münchner vor allem mit den bayerischen Trinkgewohnheiten bestens vertraut ist.

So sei ein Radler in den Augen eines Tschechen „ein Verrat am Reinheitsgebot“, stellte der Kabarettist fest. Welchen Stellenwert ein Bier bei den Tschechen hat, illustrierte ein anderer Witz, den Konecny zum Besten gab. „Ein Amerikaner, ein Holländer und ein Tscheche sitzen in der Kneipe und bestellen ein Bier. Der Amerikaner ordert ein Budweiser, der Holländer will ein Heineken. Da bestellt der Tscheche eine Cola. Die beiden anderen wundern sich. Da sagt der Tscheche: Wenn ihr kein Bier trinkt, will ich auch keines“. Der Autor, den Sabine Behn-Bartel vom Ehinger Buchladen als Tausendsassa beschrieb, konnte nicht nur exzellent Witze erzählen, sondern auch jonglieren, musizieren, Geschichten erfinden und ist zudem ein Doktor der Naturwissenschaften.

Sein Erfolg als Performer habe auch mit seinem Akzent zu tun, bekannte der 63-Jährige und gab Beispiele für das Unvermögen der Tschechen, die Umlaute des Deutschen korrekt auszusprechen. Mit der etwas ungehobelten und harten Aussprache eines geborenen Tschechen hörten sich die deutschen Schachtelsätze tatsächlich an, als ob ein Holzfäller die Axt schwingt.

Erotik ist ein zentrales Thema

Jaromir Konecny, der Geschichtensammlungen wie „Dönerröschen“ oder „Fifi poppt den Elch“ herausgegeben hat, hatte großen Erfolg mit der Verfilmung seines Buchs „Doktorspiele“. Die Erotik beziehungsweise die verunglückte Erotik ist bei ihm ein zentrales Thema; ausführlich beschreibt er das Paarungsverhalten der Geschlechter. Leider lägen die Bedürfnisse von Mann und Frau schon beim Vorspiel meilenweit auseinander, sagte er, was viel Anlass für Humor und Empfehlungen eines offensichtlich schon mehrmals gescheiterten Mannes gab.

Man könne Frauen mit taoistischen Weisheiten herumkriegen, empfahl der Autor. Es helfe auch, sich als Vegetarier auszugeben und vorübergehend dem Fleisch abzuschwören. In Selbstfindungskursen sei der Frauenanteil so groß, dass dort für jeden einzelnen Mann eine Frau abfalle. Allerdings gestalte sich das Zusammensein mit meditierenden Vegetarierinnen doch bisweilen kompliziert. Konecny schilderte die Fettnäpfchen, in die der Mann mit Sicherheit hinein tritt, wenn er das Sternzeichen der Frau erraten soll, so amüsant, dass die knapp 50 Lesungsbesucher herzlich lachen mussten.

Immer wieder verwies der Naturwissenschaftler auf den Hypothalamus, dieses menschliche Denkzentrum, das man trainieren müsse, um nicht vorzeitig dem Alzheimer zu verfallen. „Sitzberufler sind besonders anfällig für Alzheimer“, sagte er beschwörend zum Publikum und wanderte mit den verschmitzten Augen die Sitzreihen ab. Konecnys Empfehlung zum Trainieren des Gehirns lautete Jonglieren. Aber es gab auch andere Empfehlungen. Dazu gehörte die Lektüre von Grabinschriften, ein kräftiges Gulasch und natürlich Sex.