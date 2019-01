Sachbeschädigung Auto fährt über neuen Sportplatz

Öpfingen / RENATE EMMENLAUER

Über einen Fall von üblem Vandalismus klagen Verantwortliche der Sportgemeinschaft Öpfingen. Den gerade von Grund auf sanierten Trainingsplatz der SG-Fußballer haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag offenbar zum Rallyefahren mit dem Auto benutzt, wie die tiefen, weitflächigen Reifenspuren auf dem Rasen vermuten lassen. Laut Carsten Schiemenz vom SG-Vorstand habe der Verein bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Rasen erst mit Schnee bedeckt

Entdeckt worden sei der Vorgang am Sonntag von Michael Kleck, ebenfalls Mitglied des Vorstands. Allerdings war der Platz zu dieser Zeit noch komplett mit Schnee bedeckt. Noch könne man nicht abschätzen, in welcher Größenordnung der Platz Schaden genommen hat. Gerade in den Wintermonaten sollte er noch geschont werden, der Boden ist eh durchweicht vom Regen und Schnee. „Den Spuren auf dem Schotter vor dem Trainingsplatz nach müssen der oder die Täter auf direktem Weg vom Sportheim her auf die Rasenflache gefahren sein“, sagt Schiemenz. Das Absperrband hätten die Vandalen zum Durchfahren entweder in die Höhe gehoben oder entfernt und dann wieder festgemacht.