Bildung Auszeichnung für die Grundschule im Alten Konvikt

Ehingen / re

Als eine der zehn besten Grundschulen in Baden-Württemberg hat die Grundschule im Alten Konvikt in Ehingen den Pangea-Mathematikwettbewerb 2018 abgeschlossen. Unlängst wurde die Urkunde nachgereicht. 40 Schüler der Klassen drei und vier hatten vergangenes Jahr mitgemacht. Der zehnjährige Joscha Vowinckel durfte als Schulbester beim Finale in Ludwigsburg antreten und hat sich gut geschlagen: Er war Fünftbester im Land und landete bundesweit auf Platz 29. „Man muss schon um die Ecke denken können, um die kniffligen Rechenfragen zu lösen“, sagte er. Gestern starteten rund 40 Mädchen und Jungs aus den dritten und vierten Klassen im Alten Konvikt die zweite Teilnahme an dem Wettbewerb, den Mathematikprofessoren auf die Beine gestellt haben. Joscha Vowinckel will seinen Titel als Schulsieger verteidigen. Schulrektor Andreas Tietzel und Lehrerin Johanna Ullrich, die das Projekt angestoßen hat, sind begeistert von den hochmotivierten Schülern.