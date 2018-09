Unterhaltung Ausverkauftes Haus bei den „Fleggarätscha"

Rißtissen / Renate Emmenlauer

Nicht große Pointen, nicht gekünstelter Wortwitz waren es, mit denen die Sigrun Albrecht und Edith Wanderer als „d’Fleggarätscha“ von Sonnenbühl bei ihrem Gastspiel am Samstagabend in Rißtissen punkteten, vielmehr mit erfrischendem Gelaber und einem schier unerschöpflichen Fundus an Alltäglichem. Das Publikum im randvoll besetzten Katholischen Gemeindehaus „Arche“ lachte Tränen. Kein Auge blieb trocken. Strapazierte Lachmuskeln und lehrreiche Tipps inklusive. Manche Zuschauer schauten einander vielsagend an, was auch ohne Worte ausdrückte, dass sich diese bei dem Comedy-Abend in der einen oder anderen Anekdote wohl wiederfanden.

Gehörig ihr Fett ab bekamen natürlich die Mannsbilder, die man bei den besten Festen besser daheim lässt, „weil dia eh immer den Zapfa nahänget“. Die „Fleggarätscha“ schwätzten sich durch alle Themen des Lebens und nahmen auch die deutsche Kanzlerin mit ihren negativen Mundwinkeln aufs Korn. Dann widmeten sich die Schwätzweiber von der Alb im breitesten Schwäbisch dem von vielen Eheleuten gehuldigten Hochzeitstag. Aufs Tablett brachten sie, dass der eine seiner Frau zum 25-Jährigen eine Reise nach Australien geschenkt hat, der andere heiße Reizwäsche und der dritte seiner Erika ein Wasserbett. Letzteres mit dem Spruch von Franz an seine Liebste: „Hier erwarten dich die Wogen der Erotik.“ Wobei sich die „Fleggarätscha“ einig waren: „Des Gedös um den Hochzeitstag isch doch unnötig. Man hat einander ja emmer an dr Backe.“

Weiter ging der Wortwitz zur Hedwig, die nach jeder Beerdigung die Trauerschleifen von den Kränzen geklaut hat. Als Argument vor Gericht habe diese dem Richter ihr Kleid aufgeknöpft und ihre feine, farbige Seidenunterwäsche präsentiert, dies aus den Schleifen genäht – versehen mit der Aufschrift auf Brusthöhe „Ruhe sanft“ und dem Wortlaut „Letzter Gruß vom Bläserchor“ auf dem ausladenden Gesäß. Dann ließen sich die Damen von der Alb über das Gebiss von Opa aus, das die eine der beiden in der Tasche gehortet hatte. „Sonst send meine ganze Fleischküchla für morgen weggegessen.“ Ausschweifend wurde der neue junge Nachbar aufs Korn genommen, ein Adonis mit seinem „Knackfidla“ und stahlharten Muckis.

Die „Fleggarätscha“ ließen sich aber nicht nur über Gott und die Welt wie auch über einander mit gepfefferten Spötteleien und spitzer Zunge aus, vielmehr präsentierte sich das Duo auch höchst musikalisch – mit Gitarre und selbst getexteten Liedern.

Persönlicher Sangesreigen

So hatten die Damen aus Sonnenbühl einen ganz persönlichen Sangesreigen für den Frauenbund Rißtissen gedichtet. Ein poetisches Konterfei von der Gründung der Ortsgruppe mit einst 38 Damen bis zur stattlichen Gruppe nach 44 Jahren mit mehr als 100 Mitgliedern und ihrem schönen Heim in der „Arche“. Sie besangen auch die Frauenbundfasnet als grandioses Highlight im Ort sowie die tollen Ausflüge, Wanderungen und anderen Angebote im facettenreichen Jahresprogramm.

Das Publikum klatschte hellauf begeistert und im Takt mit. Angesichts des ansteckend fröhlichen Mitmachprogramms stieg die Stimmung noch mehr. Der Blick durch die gefüllten Reihen in die entspannten und gut gelaunten Mienen der Zuhörer unterstrich, dass das 13-köpfige Führungssteam unter dem Slogan „selbst – bewusst – offen“ mit dem ersten Comedy-Abend einen richtigen Volltreffer gelandet hatte.

Info Mehr als 100 Frauen aus allen Altersgruppen gehören dem Frauenbund Rißtissen an. Mehr als zwei Dutzend Veranstaltungen prägen auch das diesjährige Jahresprogramm.