Kunst Ausstellungseröffnung in der Ehinger Galerie

Ehingen / Anne Hagenmeyer

Wer mit dem bunten Chaos von Wolfgang Neumanns MUDD-Werken überfordert ist, der darf sich in die ordnenden Hände der Kuratoren Anne Linder und Volker Sonntag begeben: Sie waren in der Sammlung Doris Nöth den Linien auf der Spur, dem Horizont, der Perspektive in der raumgreifenden Linie.

Marco Hompes, Leiter des Museums Villa Rot, versuchte sich mit einer Annäherung an das Werk von Wolfgang Neumann und fand mit viel Humor zu einer Betrachtungsweise, die zu den Bildern einer „Hyperkultur“ passen: „Im Netz finden wir alles – niedliche Katzenvideos neben Pornos, neben Werbung für Müslischalen, alles findet auf einer Ebene statt.“ Daraus entstehen Neumanns Bilder mit einer gut beobachteten Gesellschaftskritik. „Er zerstückelt, analysiert, remixed und sampled“, sagte Hompes.

Die Bilder spiegeln ein Chaos wider, lassen sich aber lesen, da sie Geschichten erzählen und in den Details Bekanntes abrufen. Da hat das Gruppen-Selfie der vier Schönen eine Beauty-App durchlaufen und den Figuren Hasenschnäuzchen verpasst oder die Kuh zeigt dem Betrachter sogleich eine Milk-App. „Die Bilderstellen mehr Fragen, als dass sie Antworten geben“, sagte Hompes.

Er machte auf zwei weitere Themen von Neumann aufmerksam:. Da gibt es ein Remix von George Grosz’ Gemälde „Die Stützen der Gesellschaft“ als Griff in die Kunstgeschichte. Deutlich erkennbar sind hier der Journalist, der Nazi und der Wirtschaftsboss. Dann gibt’s noch die Natur- oder Landschaftsbilder, die der Künstler als MUDD versteht: Angehäufte Naturelemente wachsen wild durcheinander, unstrukturiert und ohne ordnende Linien.

Igel oder Vogel

Die finden sich ein Stockwerk tiefer, wo eine sehr viel ruhigere Atmosphäre herrscht. „Follow the Line“ nennen Anne Linder und Volker Sonntag das Thema, unter das sie Bilder der Sammlung Nöth ausgesucht und geordnet haben. Entlang einer markierten Horizontlinie hängen nun Landschaften und Stillleben.Die Linie begrenzt Landschaft und verrät, welchen Standpunkt der Betrachter eingenommen hat: Entweder als Igel auf dem Boden oder als Vogel in den Lüften.

In einem zweiten Raum wird deutlich, dass es sich bei Bildern immer um Ausschnitte eines größeren Ganzen handelt. Wie würden die Linien außerhalb des Bildrandes weiterwachsen? Volker Sonntag und Anne Linder entschieden sich für eine geradlinige Ausbreitung und klebten mit viel Sorgfalt und immer im Duktus der Pinsel- oder Stiftstärke, den Linienfortlauf an die Wand. Durch verlängerte Perspektivlinien lässt sich nun der Fluchtpunkt finden, auf den jeder begrenzte Raum zuläuft und mit diesen Linien verdeutlichen sie, dass auch Skulpturen, wenn sie nicht in sich geschlossen, so auch nur ein Ausschnitt von etwas Größerem sind.