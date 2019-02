Ausstellung Galerie Ehingen: Wilde, farbige und bewegte Bilder

Ehingen / ANNE HAGENMEYER-HOBEN

Wolfgang Neumann erzählt in der Ausstellung in der Galerie Ehingen mit seinen bunten Gemälden viele skurrile Geschichten.

Die rosa Kuh „Analogistic Beaf“ hängt noch etwas zu hoch und muss nochmal von der Wand: Anne Linder und Volker Sonntag bauen in diesen Tagen in der Städtischen Galerie die Ausstellung von Wolfgang Neumann auf, mit dem Künstler.

Es sind wilde, farbige und sehr bewegte Bilder. Im schnellen Vorbeigehen erkennt man den Kopf von Karl Marx oder Donald Trump, Blumen in einem Topf, eine Kuh, in der schon alle verwertbaren Fleischteile vorgeordnet sind. „So was passiert beim ersten Blick auf die Bilder“, sagt Wolfgang Neumann, und wünscht sich einen zweiten Blick auf seine Gemälde. Diese stecken tatsächlich voller kleiner Geschichten, alleine das zentrale Gemälde mit dem Konterfei von Josef Beuys auf einer Vogelscheuche, erzählen eine Unzahl von Geschichten wie die Bilder aus einem Wimmelbuch: Die Geschichten führen den Betrachter ad absurdum, in die skurrile, hintergründige Welt des Künstlers.

Neumann hat für seine Werke den Begriff des „Kompressionismus“ erfunden. „Die Kompression liegt darin, so viele Ideen in einem Bild zu bündeln, und die Endung „ismus“ erinnert doch stark an einen Kunststil“, sagt der Künstler schmunzelnd.

Vielseitiger Künstler

Wolfgang Neumann studierte von 1998 bis 2004 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei Moritz Baumgartl und Cordula Güdemann Malerei, Zeichnung und Intermediales Gestalten. Er lehrte an verschiedenen Gymnasien im Raum Stuttgart und an der Freien Kunstakademie Mannheim. Neumann ist auch Musiker mit dem Bandprojekt Art-Attacke, dreht Videos und schreibt Geschichten. Die Vernissage in der Galerie findet am Sonntag, am 24. Februar um 11 Uhr statt. Marco Hompes von der Villa Rot führt ins Werk von Neumann ein.

Gleichzeitig zeigen Anne Linder und Volker Sonntag Werke aus dem Fundus der Sammlung Doris Nöth, die sie unter das Thema „Linie“ stellen. Um für das Lineare in der Kunst zu sensibilisieren, haben sich die Kuratoren einiges einfallen lassen.

