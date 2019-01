Veranstaltung Ausstellung begeistert Jung und Alt

Allmendingen / WALTER KNEER

Es war nicht nur für Züchter, sondern auch für Familien ein Erlebnis. Willi Knab, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Allmendingen, war am Sonntag zur Mittagszeit mit dem Besucherzuspruch der Ausstellung in der Turn- und Festhalle zufrieden. Hatte der Samstag wegen des Schneefalls nur mäßige Resonanz gefunden, so war am Sonntag die Halle voll. Viele kamen, um eine „einmalige Ausstellung“ und die reichhaltige Speisekarte unter anderem mit Schlachtplatte zu genießen. Insbesondere für die Kinder bot die Ausstellung einen kleinen, aber feinen Zoo. Hier die Kaninchen und Geflügel der Züchter entlang der Hallenwand und mitten in der Halle Natur und seine Bewohner pur. In detailreich gestalteten Gehegen waren Gänse, Enten, Graureiher und Pfauen zu bestaunen. Vierbeiner wie Meerschweinchen, Schafe mit Lämmern, Esel und Ziegen konnte man streicheln und sie waren der Anziehungspunkt für die vielen Kinder, die sich in der Halle mit Eltern oder Großeltern tummelten. Auch Riesenschildkröten, Schlangen oder Spinnen gab es hinter Glas zu bestaunen.

Dass die Ausstellung wieder einmal reibungslos funktionierte und ein Erfolg wurde, dafür sorgten die rund 60 Mitglieder des Vereins. Die Sieger der Vereinsmeisterschaft wurden am Samstagabend bei der Feier des Vereins geehrt (wir berichteten).