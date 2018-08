Gesundheitstage  Ausflug nach Heidelberg – jetzt buchen

Ehingen / jad

Von morgen an beginnt der Vorverkauf für den Herbstausflug zum Abschluss der 36. Allmendinger Gesundheitstage. Der Ausflug findet am Samstag, 27. Oktober, statt und führt in diesem Jahr nach Heidelberg (Abfahrt Ehingen 6.45 Uhr Lindenplatz, Allmendingen 7 Uhr Schule, Ulm 7. 30 Uhr Busparkplatz Steinerne Brücke, Geislingen 7 Uhr TVA Halle, Göppingen 7.30 Uhr Werfthalle).

Die Reiseteilnehmer erwartet eine Stadtführung durch die Heidelberger Altstadt, bei der die Heiliggeistkirche, das Jesuitenviertel, die Universität und vieles mehr besichtigt werden. Außerdem erwartet die Reisenden eine Schifffahrt mit der Weissen Flotte auf dem Neckar, bei der sie die romantische Stadt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen bekommen. An Bord gibt es ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee. Zuvor haben die Teilnehmer Zeit zur freien Verfügung und können beispielsweise das berühmte Heidelberger Schloss besichtigen.

Der Ausflug kostet 59 Euro pro Person (Busreise, Stadtführung, Schifffahrt auf dem Neckar sowie Kaffee und Kuchen an Bord). Leser der SÜDWEST PRESSE mit Abomax erhalten einen Vorteilspreis von 55 Euro. Buchungen für diese Fahrt sind von morgen an, Freitag, 17. August, möglich bei Bottenschein Reisen in Ehingen unter (07391) 7000-0 oder online unter: www.bottenschein.de

Die 36. Allmendinger Gesundheitstage beginnen mit einer Fachmesse am Wochenende vom 20. und 21. Oktober. Daran schließt sich ein einwöchiges Programm an.