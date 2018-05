Veranstaltung Ausbildungsbörse in Ehingen

Ehingen / swp

Die Agentur für Arbeit Ehingen bietet am kommenden Donnerstag, 17. Mai, für alle Jugendlichen, die im September ins Berufsleben starten wollen und noch keinen Ausbildungsplatz haben, eine regionale Ausbildungsbörse an. Wie es in einer Mitteilung der Agentur heißt, vermittelt die Berufsberatung vor Ort Ausbildungsstellen und berät Unentschlossene in Sachen Berufsfindung. Außerdem gibt es einen Bewerbungsmappencheck für Besucher, ferner informieren Kammervertreter über die Ausbildungsberufe ihrer Mitglieds­unternehmen. Start der Ausbildungsbörse am Donnerstag ist um 13.30 Uhr in der Agentur für Arbeit in der Ehinger Talstraße 14. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ende der Veranstaltung ist gegen 16.30 Uhr.