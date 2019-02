Wirtschaft Aus Pulver und Laser werden bei Burgmaier Baustücke

Next

Karl-Hugo Schick (links) und Ken Krauß vor der neuen Maschine. Links ist die Baukammer zu sehen, in der das Bauteil entsteht. Dünne Schichten Metallpulver werden dort mit Laserlicht verschmolzen. © Foto: Julia-Maria Bammes

Allmendingen / Julia-Maria Bammes

Da können Sie sich draufstellen“, sagt Ken Krauß und zeigt einen wenige Zentimeter großen Kubus, dessen Innenleben aus filigranen Streben besteht. Die Zutaten für den kleinen Würfel: Metallstaub und Laserlicht. Hergestellt wurde der zierliche Würfel im 3D-Druck (auch Additive Manufacturing; siehe Info), ein Verfahren, das Burgmaier in Allmendingen seit Oktober anwendet.

Wie es dazu kam, schildert Krauß, Leiter der Abteilung Additive Manufacturing: Burgmaier, bekannt als Hersteller von Präzisionsdrehteilen für die Automobilindustrie, habe sich im Zuge der Überlegungen zur Unternehmensstrategie „Burgmaier 2025“ mit neuen Ideen befasst. Dem starken Wandel in der Automobilindustrie wolle man rechtzeitig begegnen. Am Ende erwies sich die Idee des Additive Manufacturing als die interessanteste.

Neue Geometrien entstehen

In der Automobilindustrie sei das Verfahren nicht sehr verbreitet, sagt Karl-Hugo Schick, geschäftsführender Gesellschafter bei Burgmaier. Regional betrachtet sei Burgmaier eines der wenigen Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Schick nennt die Vorteile des Verfahrens: Kleine Stückzahlen sind möglich, das Herstellen (etwa von Prototypen) erfolgt schnell, neue Geometrien können entstehen. Ein Beispiel: Üblicherweise erfolgt eine Bohrung immer senkrecht – im 3D-Verfahren sind aber auch spiralförmige Bohrungen möglich.

Ein weiterer Vorteil: Es wird Material gespart, die Montage fällt weg. Von dem überschüssigen Metallpulver könnten 80 bis 90 Prozent wiederverwendet werden. Die fertigen Teile müssen in der Regel aber fast alle nachbearbeitet werden – sie werden etwa entgratet oder die Oberfläche wird behandelt. Grundsätzlich sei jedes Metall, das schweißbar ist, geeignet für den 3D-Druck, erläutert Schick.

„Wir bieten das Konstruieren mit an“, sagt Schick. Das heißt, Kunden können sowohl mit fertigen 3D-Modellen kommen, aber auch auf das Wissen der Burgmaier-Mitarbeiter zurückgreifen.

Für Schick ist es „eine gute Ergänzung“ zum bisherigen Geschäftsfeld. So konnten bereits neue Kunden gewonnen werden, etwa aus dem Maschinen- und Anlagenbau. „Wir sind mehr als gut ausgelastet“, sagt Krauß.

Vieles lässt sich umsetzen

Eines setzt das neue Verfahren voraus: „Mit das Entscheidende ist, dass man am Anfang eine gute Idee hat“, sagt Krauß. Dinge, die bislang technisch nicht möglich erschienen, lassen sich nun umsetzen. Herzstück der neuen Anlage ist die computergesteuerte Maschine, in deren Baukammer nach den Plänen des Entwicklers auf der Bauplatte dünnste Schichten Metallpulver mit zwei Laserstrahlen verschmolzen werden.

Insgesamt hat Burgmaier 1,5 Millionen Euro in das neue Verfahren investiert und das BAM – kurz für Burgmaier Additive Manufacturing – eingerichtet. Die neue Maschine steht in einem speziell klimatisierten Raum, in dem sechs Mal pro Stunde die Luft umgewälzt wird. Wegen des verwendeten Metallpulvers wurde ein Spezialboden verlegt.

Um das Verfahren innerhalb der Belegschaft bekannt zu machen, haben die Jubilare in der Mitarbeiterfeier Pokale erhalten – mit dem jeweiligen Namen und der Betriebszugehörigkeit versehen, allesamt in der neuen Maschine hergestellt. Auch eine solche Individualisierung ist möglich. Nach wie vor sei noch Entwicklungsarbeit nötig; man wolle nicht nur Standardverfahren anbieten. „Das ist wie ein kleines Startup innerhalb der Burgmaier-Gruppe“, erzählt Krauß. Zwei neue Kollegen wurden gefunden, die bereits über Berufserfahrung in dem Bereich 3D-Druck verfügen. „Der Markt ist sehr rar.“ Geplant ist außerdem, künftig auch die Azubis zu integrieren.

Die Kunden seien alle sofort sehr offen gewesen, erzählt Schick. Um neue Interessenten zu gewinnen, setzt Burgmaier nun verstärkt einen Vertriebsmitarbeiter ein, ist auf Messen und auf Fachkongressen vertreten.

Additive Manufacturing sei zwar ein Teil des Strategieprozesses, sagt Schick, „aber wir gehen nicht davon aus, dass das der Hauptanteil unserer Produktion sein wird“. Manches Bauteil, etwa ein einfacher Metallstift, sei nach wie vor viel einfacher im zerspanenden Verfahren herzustellen.