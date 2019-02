Kriminalität Aus Frust ein Haus angezündet?

Schelklingen / Bernhard Raidt

Eine Kriminalitätsserie hat im Herbst vergangenen Jahres die Schelklinger beunruhigt. Der Höhepunkt war ein nächtlicher Brand in einem Wohnhaus in der Schlossgasse Ende Oktober. Eine 82-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet werden, die anderen Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Die Polizei verhaftete nach intensiven Nachforschungen im November einen 16- und 17-Jährigen wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Außerdem sollen sie weitere Straftaten begangen haben. Die beiden Jugendlichen waren Bewohner des St. Konradihauses; in der Jugendhilfeeinrichtung werden Jugendliche aus ganz Süddeutschland betreut, die aus schwierigen Lebensverhältnissen kommen. Sie machen ihre Schulabschlüsse oder ihre Ausbildung in der Einrichtung.

Jugendliche waren „verärgert“

Gestern nun hat die Staatsanwaltschaft Ulm mitgeteilt, dass gegen die beiden Jugendlichen wegen versuchten Mordes Anklage erhoben worden sei. Die beiden jungen Männer sollen in den Tagen und Wochen zuvor diversen Diebstähle aus unverschlossen abgestellten Autos gemacht haben. In der Nacht auf den 29. Oktober seien sie dann in das Wohnhaus in der Schlossgasse eingedrungen. Dabei sollen sie einen Schlüssel verwendet haben, an den sie bei einem früheren Diebstahl gekommen seien. Die Jugendlichen seien verärgert gewesen, im Wohnhaus nichts Brauchbares vorzufinden, schreibt die Staatsanwaltschaft – deshalb sollen sie das Gebäude in Brand gesetzt haben.

In dem Dreifamilienhaus schliefen zum Zeitpunkt des Brandes drei Bewohner – dass die Menschen durch das Feuer oder die Rauchgase sterben könnten, hätten die Jugendlichen billigend in Kauf genommen, wirft die Staatsanwaltschaft ihnen vor. Glücklicherweise seien die Bewohner durch Rauchmelder geweckt worden, so dass sie sich nahezu unverletzt retten konnten. Eine Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, schreibt die Staatsanwaltschaft. Am Haus sei ein Sachschaden von 50­ 000 Euro entstanden.

Gegen die beiden Jugendlichen war bereits im vergangen Jahr Haftbefehl ergangen, sie sitzen immer noch in Untersuchungshaft. Sie bestreiten weiterhin ihre Beteiligung an der Tat. Das hat gestern auch Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger der SÜDWEST PRESSE bestätigt.

In rechtlicher Hinsicht geht die Staatsanwaltschaft von einem gemeinschaftlich versuchten Mord mit gemeingefährlichen Mitteln und aus niederen Beweggründen in drei Fällen und schwerer Brandstiftung aus. Der Prozess findet vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Ulm statt. Wann die Verhandlung beginnt, steht noch nicht fest.

Maßnahmen im St. Konradihaus

Roland Zeller, der Direktor des St. Konradihauses, berichtet gestern der SÜDWEST PRESSE, dass das Verhalten der Jugendlichen und die Brandstiftung immer noch ein sehr großes Thema in der Einrichtung sei. Die Jugendlichen und Betreuer diskutierten viel darüber, berichtet Zeller.

Nach dem Brand habe er in einem Gespräch mit der Polizei und Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh die Situation besprochen, berichtet Zeller. Es seien weitere Maßnahmen getroffen worden, damit Jugendliche nicht mehr nachts unbemerkt die Einrichtung verlassen könnten. Aus dem Schelklinger Gemeinderat war nach dem Brand Kritik am St. Konradihaus laut geworden. Er stehe den Gemeinderäten gerne Rede und Antwort, sagte Zeller gestern. Dies hatte er bereits im Herbst betont. Eine Einladung sei aber noch nicht erfolgt.