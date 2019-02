Hauptversammlung Aufwand für Lebensmittel und Betreuung steigt an

Aufwand für Lebensmittel und Betreuung steigt an

Oberdischingen / Renate Emmenlauer

Zuschüsse an bedürftige Schüler fürs Schullandheim, eine Lesung, eine Fahrt zur Wilhelma – dies und mehr hat der Förderverein der Oberdischinger Josef-Karlmann-Brechenmacher-Schule geleistet. Dies berichteten Vorsitzende Marion Saager und Schriftführerin Isabelle Pfalzgraf in der Hauptversammlung am Mittwoch.

Wichtigstes Projekt bleibt der Mittagstisch, den Marion Saager und ihre Helferinnen selbst zubereiten. Pro Essen werden gerade zwei Euro berechnet – mit Getränken, Obst und Kuchen; weitere zwei Euro für die Betreuung bis 14 Uhr. 60 Schüler sind dienstags gemeldet, 40 am Donnerstag.

Weil der finanzielle Aufwand für Lebensmittel und Betreuung erheblich gestiegen sei, man wegen der Bedürftigkeit vieler Schüler aber die Preise nicht erhöhen wolle, habe der Förderverein bei der Gemeinde eine Erhöhung des Zuschusses von 2000 auf 4000 Euro beantragt, um das Angebot aufrechterhalten zu können. Auch benötige man Material für kreatives Malen, das eine Mutter bald während der Betreuung anbiete. Einstimmig beschloss die Versammlung, 16 Jahre nach der Gründung die Beiträge für die 74 Mitglieder um drei auf künftig 15 Euro pro Jahr zu erhöhen.

Rektor Reinhard Allgaier begrüßte die Erhöhung, zumal ein Elternteil jedes Kindes in der Betreuung Mitglied im Förderverein sein müsse. Für einige Eltern sei es schwierig, das Geld für Förderverein, Mittagstisch und Betreuung aufzubringen. „Ohne den Verein könnten wir vieles nicht stemmen“, lobte Allgaier.

Marion Saager warb für weitere Helfer: „Wer einmal in unserem Team mitgeschafft hat, wird begeistert sein.“ Vorschläge für Erträge waren eine Tombola am Schulfest oder ein Stand beim Adventsbasar.