Interview Aufwärts in Munderkingen

Munderkingen / ah

Es geht aufwärts, sagt Munderkingens Bürgermeister Dr. Michael Lohner mit Blick auf die kommunalen Finanzen in der Stadt und zur Entwicklung im interkommunalen Gewerbegebiet. Lohner spricht im Vorfeld der Leistungsschau des Handels- und Gewerbevereins am Wochenende in der Sporthalle im Interview mit der SÜDWEST PRESSE über mehr Spielraum für Investitionen dank steigender Gewerbesteuer und über die Bedeutung Munderkingens für die Verwaltungsgemeinschaft. Das zeige sich auch am Anstieg der Zahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Pendler und einem breiten Dienstleistungsbereich mit einem überdurchschnitttlichen Anteil an Frauenarbeitsplätzen. Das stärke den Zentralort Munderkingen. Das Interview mit Lohner erscheint heute in einer Beilage zur Leistungssschau.