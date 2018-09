Mitgestaltung Auftaktveranstaltung für „Heimat ist hier“

Ehingen / kir

„Heimat ist hier“, heißt eine achtteilige Seminarreihe, zu deren Auftakt sich die Frauen aus der Initiative „Frauenbegegnungen“ des Kinderschutzbunds und andere Frauen im Bürgerhaus Oberschaffnei getroffen haben. Die Integrationsbeauftragte Ursula von Helldorff stellte das Programm der Reihe vor, das die Teilnehmerinnen ermuntern soll, ihren Wohnort kennen zu lernen. Zu den Veranstaltungen zählen etwa der Besuch einer Kultur- und Sozialausschuss-Sitzung der Stadt oder Gespräche mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer oder Kreisrätin Klara Dorner (SPD). Die hier lebenden Migrantinnen sollen dabei erfahren, was Stadt und Land ihren Bewohnern bieten und welche Mitgestaltungsmöglichkeiten es gibt. Am Dienstag, 22. Januar, 19.30 Uhr, wird Ulrike Sosalla, Nachrichtenchefin der SÜDWEST PRESSE, in der Oberschaffnei über die Pressefreiheit in Deutschland sprechen. Die Seminarreihe begann am Dienstagabend mit einer Führung durch das Mehrgenerationenhaus. Ursula von Helldorff stellte das bürgerschaftliche Engagement im Rahmen der Lokalen Agenda vor. Auf weibliche Ansprechpartnerinnen und Referentinnen wurde Wert gelegt. Seminarleiterinnen sind Valentina Furtas und Maren Rapp vom Kinderschutzbund.

Info Nächster Termin ist am Dienstag, 23. Oktober, 19:30 Uhr im Franziskanerkloster mit MdB Ronja Kemmer.